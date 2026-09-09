Rescatan policías municipales a adulta mayor que cayó a canal en Juárez

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La mujer de 76 años fue auxiliada por agentes de la SSPM y dos ciudadanos en la colonia Partido Romero

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a una mujer adulta mayor que cayó accidentalmente a una acequia en la colonia Partido Romero.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del cruce de las calles Insurgente Mercado y Constitución, donde un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de la mujer dentro del cuerpo de agua.

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Al llegar al lugar, oficiales adscritos al Distrito Universidad confirmaron que se trataba de una mujer de 76 años, por lo que iniciaron maniobras para auxiliarla de manera segura.

Durante el rescate, los agentes contaron con el apoyo de dos ciudadanos que transitaban por la zona, quienes colaboraron para extraer a la adulta mayor del canal.

Tras ser rescatada, la mujer fue canalizada al departamento de Trabajo Social de la SSPM, donde recibió seguimiento y acompañamiento especializado para garantizar su bienestar.

La corporación municipal reconoció la participación de los dos ciudadanos que apoyaron en el auxilio, al señalar que la colaboración entre población y autoridades es fundamental para atender emergencias.

La SSPM exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar cerca de canales, acequias, alcantarillas y zonas de riesgo, especialmente durante temporadas de lluvia o en condiciones de baja visibilidad.

La dependencia recordó que los números de emergencia permanecen disponibles las 24 horas del día para reportar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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