Presenta IMDEJ cartelera de la segunda semana del Sport Fest 2026

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El festival deportivo se realizará del 11 al 20 de septiembre con más de 25 disciplinas en distintas sedes de Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez presentó la cartelera de actividades de la segunda semana del Sport Fest 2026, considerado uno de los eventos deportivos más amplios de la región fronteriza.

En conferencia de prensa, el titular del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, informó que las competencias y actividades oficiales se llevarán a cabo del 11 al 20 de septiembre en distintos escenarios deportivos de la ciudad.

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La ceremonia de inauguración está programada para este viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Escalante señaló que el festival reunirá más de 25 disciplinas deportivas, entre competencias oficiales y exhibiciones, con la participación de ligas municipales y atletas locales.

El funcionario destacó que, por instrucción del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, los eventos centrales mantendrán un formato de acceso gratuito, con el objetivo de promover la convivencia familiar, el sano esparcimiento y el alto rendimiento deportivo.

Durante la presentación participaron presidentes de distintas ligas municipales, quienes detallaron el calendario de actividades de sus respectivas disciplinas, principalmente para el fin de semana de cierre, del 18 al 20 de septiembre.

Entre las actividades anunciadas se encuentran encuentros y exhibiciones de Xokerball, disciplina que mantiene abiertas sus inscripciones en la página Xokerball Leagues de Facebook, tanto para equipos de seis a nueve integrantes como para registros individuales.

También se confirmaron combates de Luchas Asociadas en el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez”, competencias de Saolama, torneos de bádminton y pruebas de velocidad y resistencia de atletismo en la pista del 20 de Noviembre.

El IMDEJ señaló que la cartelera busca impulsar el talento de atletas fronterizos y consolidar a Ciudad Juárez como un punto de referencia para el deporte en el estado. En la conferencia participaron además Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo, y representantes de las ligas involucradas en el festival.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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