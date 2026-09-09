Anuncia Municipio arranque del Sport Fest 2026 en el Josué Neri Santos

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El evento inaugural será el 11 de septiembre con la participación de DJ Town y actividades para la comunidad deportiva

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció el arranque del Sport Fest 2026, evento deportivo y familiar que iniciará el próximo viernes 11 de septiembre en las instalaciones del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez confirmó la participación de DJ Town como invitado especial para amenizar la apertura del festival con mezclas en vivo.

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La ceremonia inaugural se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde en el histórico recinto deportivo, donde se espera la presencia de familias juarenses, atletas y representantes de la comunidad deportiva local.

Bajo el lema “El Deporte Nos Une”, el Sport Fest 2026 busca congregar a la ciudadanía en una jornada orientada a promover el talento, la actividad física y la convivencia.

La participación de DJ Town formará parte del espectáculo de apertura, con el que se dará inicio a una de las actividades deportivas programadas para esta frontera.

El IMDEJ informó que la invitación está abierta al público en general, por lo que las personas interesadas podrán acudir al evento inaugural.

La dependencia señaló que próximamente se dará a conocer el código de registro para deportistas, quienes podrán recoger su playera en la entrada del recinto.

El Gobierno Municipal destacó que el Sport Fest forma parte de las acciones para fortalecer la cultura física y abrir espacios de participación para niñas, niños, jóvenes, familias y atletas de Ciudad Juárez.

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