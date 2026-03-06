Invita IPACULT a espectáculo de danza folclórica “Amores de México” en el CMA

Publicidad - LB2 -

La presentación gratuita se realizará este sábado en el Foro Maestra Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a asistir al espectáculo de danza folclórica “Amores de México”, que se presentará en el Centro Municipal de las Artes (CMA) como parte de las actividades culturales abiertas al público.

La función se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 11:00 de la mañana en el Foro Maestra Claudia Gutiérrez Chaparro, con entrada gratuita, con el propósito de acercar las expresiones artísticas y tradicionales a la ciudadanía.

La presentación estará a cargo de la compañía de danza “México, fiesta y tradición”, agrupación residente del CMA dirigida por Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, quienes han desarrollado un trabajo enfocado en la formación artística y la preservación de las tradiciones dancísticas mexicanas.

El espectáculo propone un recorrido por diferentes ritmos y escenas del folclor mexicano, a través de coreografías que reflejan la diversidad cultural de distintas regiones del país, así como las historias y emociones que acompañan estas manifestaciones populares.

De acuerdo con los organizadores, la propuesta escénica combina música, color y movimiento para mostrar la riqueza de la danza tradicional y su papel como expresión de identidad cultural.

Con esta actividad, el Centro Municipal de las Artes reafirma su función como espacio de formación y difusión cultural, promoviendo el acceso de la comunidad a eventos que fortalecen el conocimiento y la valoración del patrimonio artístico mexicano.

