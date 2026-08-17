Invita IPACULT a espectáculo de danza Chihuahua, nuestra herencia

Publicidad - LB2 -

La presentación gratuita se realizará este sábado 22 de agosto a las 11:00 de la mañana en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a disfrutar del espectáculo de danza “Chihuahua, nuestra herencia”, que se presentará de manera gratuita este sábado 22 de agosto en el Centro Municipal de las Artes.

La función está programada a las 11:00 de la mañana y busca rendir homenaje a la identidad y herencia cultural de Chihuahua mediante un recorrido escénico por su historia, tradiciones y leyendas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el IPACULT, la puesta en escena aborda distintos elementos que forman parte de la identidad chihuahuense, desde la fuerza espiritual de la cultura tarahumara hasta pasajes vinculados con la Revolución Mexicana.

El espectáculo también incorpora leyendas de la memoria colectiva y expresiones festivas del norte, como redovas y polkas, consideradas símbolos de identidad y orgullo regional.

“Chihuahua, nuestra herencia” estará a cargo de la Compañía de Danza del CMA “México, Fiesta y Tradición”, dirigida por Lilia Ruvalcaba.

La agrupación está integrada por alumnas, alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes reciben formación en distintas disciplinas escénicas.

Entre las áreas de formación destacan danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano, lo que permite a la compañía desarrollar montajes con diversidad artística.

A través de su trabajo, la compañía contribuye a la preservación, difusión y transmisión de las tradiciones mexicanas entre nuevas generaciones.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la presentación busca acercar a la comunidad fronteriza a la historia, el folclor y las tradiciones de México mediante la danza, la expresión corporal y la actuación.

La funcionaria agregó que el evento también permite promover las carreras que se ofrecen en el Centro Municipal de las Artes y fortalecer al Centro Histórico de Ciudad Juárez como punto de encuentro cultural.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró la invitación a las familias juarenses para asistir a esta presentación y disfrutar de un espectáculo orientado a mantener vivas las raíces culturales de Chihuahua.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.