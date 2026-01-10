Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 10, 2026 | 16:04
    InicioTelón

    Invita IPACULT a conocer exposición sobre la Exhacienda Santa Inés en El Chamizal

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La muestra fotográfica estará abierta al público hasta el 19 de enero en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica “Exhacienda Santa Inés”, que se presenta en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) y permanecerá abierta hasta el próximo 19 de enero.

    La exposición reúne un registro visual de los vestigios de la Exhacienda Santa Inés, localizada en la región del Papigochi, documentados a través de la mirada de los fotógrafos Lorena Borja y Gabriel Cardona, quienes capturan el paso del tiempo, la transformación del espacio y la persistencia de la memoria histórica en sus estructuras.

    - Publicidad - HP1

    A lo largo del recorrido, las y los visitantes pueden conocer el contexto histórico de la exhacienda, considerada un símbolo de identidad regional y un espacio vinculado con episodios relevantes de la historia revolucionaria del norte del país.

    La propuesta visual busca rescatar la memoria familiar, social y cultural asociada al inmueble, el cual, pese al abandono y deterioro, permanece presente en la memoria colectiva como parte del patrimonio histórico de la región.

    Desde IPACULT se destacó que este tipo de exposiciones permiten acercar a nuevas generaciones a la historia del territorio, fomentando el reconocimiento y la valoración de espacios que forman parte de la identidad del norte de México.

    La dependencia reiteró la invitación al público en general para visitar la muestra y fortalecer el vínculo con la historia regional a través del arte y la fotografía en uno de los recintos culturales más representativos de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Aprueba comisión de Hacienda Presupuesto de Egresos 2020

    Los integrantes de la comisión de Hacienda aprobaron por mayoría de votos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual consiste en 5 mil 444 millones 696 mil 075.15 pesos.
    Estado

    Analiza Maru Campos operativo Semana Santa Segura en sesión de la Mesa de Seguridad

    En sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, la gobernadora Maru Campos,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.