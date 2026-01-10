Invita IPACULT a conocer exposición sobre la Exhacienda Santa Inés en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra fotográfica estará abierta al público hasta el 19 de enero en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica “Exhacienda Santa Inés”, que se presenta en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) y permanecerá abierta hasta el próximo 19 de enero.

La exposición reúne un registro visual de los vestigios de la Exhacienda Santa Inés, localizada en la región del Papigochi, documentados a través de la mirada de los fotógrafos Lorena Borja y Gabriel Cardona, quienes capturan el paso del tiempo, la transformación del espacio y la persistencia de la memoria histórica en sus estructuras.

A lo largo del recorrido, las y los visitantes pueden conocer el contexto histórico de la exhacienda, considerada un símbolo de identidad regional y un espacio vinculado con episodios relevantes de la historia revolucionaria del norte del país.

La propuesta visual busca rescatar la memoria familiar, social y cultural asociada al inmueble, el cual, pese al abandono y deterioro, permanece presente en la memoria colectiva como parte del patrimonio histórico de la región.

Desde IPACULT se destacó que este tipo de exposiciones permiten acercar a nuevas generaciones a la historia del territorio, fomentando el reconocimiento y la valoración de espacios que forman parte de la identidad del norte de México.

La dependencia reiteró la invitación al público en general para visitar la muestra y fortalecer el vínculo con la historia regional a través del arte y la fotografía en uno de los recintos culturales más representativos de Ciudad Juárez.

