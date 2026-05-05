Refuerza Selección Mexicana de Xokerball su defensa rumbo a torneo en Ciudad Juárez

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Jorge Calvario se integra al equipo que buscará el bicampeonato en la Xokerball AmeriCup 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana de Xokerball anunció la incorporación del jugador Jorge Calvario Godínez a su línea defensiva, de cara a la Xokerball AmeriCup 2026, que se disputará del 20 al 24 de mayo en Ciudad Juárez.

El refuerzo fue convocado por el director técnico Sergio “Checo” López, con el objetivo de fortalecer al equipo que buscará defender el bicampeonato en este certamen internacional.

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Calvario, originario de Guadalajara, Jalisco, cuenta con una trayectoria destacada en futbol rápido y futbol 7, con participación en torneos nacionales e internacionales, donde ha acumulado diversos títulos.

Entre sus logros se encuentran campeonatos en competencias como el International Fut7 en Puerto Escondido, la Copa Lobos en Atlanta, la Copa Mariachi 35+ en México, así como un Mundial de Clubes en Roma, Italia, además de ligas nacionales.

“Su incorporación fortalece al equipo con liderazgo, carácter competitivo y mentalidad campeona”

El plantel mexicano está conformado por porteros, defensas, volantes y delanteros con experiencia en distintas modalidades del futbol, bajo la dirección de Sergio López Llamas y su auxiliar técnico Jonny Magallón.

La competencia se llevará a cabo en la Plaza de la Mexicanidad, con acceso gratuito para el público, en un evento que reunirá a equipos internacionales y que forma parte de la agenda deportiva de la ciudad.

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