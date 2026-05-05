Es convocado arquero juarense a la Selección Nacional de tiro con arco

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José Felipe Cerecedo competirá en el Campeonato Panamericano Juvenil en Colombia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El arquero juarense José Felipe Cerecedo Pérez fue convocado a la Selección Nacional de Tiro con Arco, tras sus recientes resultados en competencias nacionales.

El deportista representará a México en el Campeonato Panamericano Juvenil, que se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo en Medellín, Colombia, en la categoría recurvo sub 18.

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Su llamado se da luego de obtener la medalla de bronce en acumulado durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada en Apizaco, Tlaxcala, donde compitió en la modalidad de recurvo.

Además, el juarense se posicionó como sexto a nivel nacional en la categoría U18 varonil, manteniendo un nivel competitivo que le permitió integrarse al selectivo nacional.

“Estamos emocionados por tu oportunidad de brillar Felipe… te deseamos el mayor éxito en esta competición”

El logro ha sido respaldado por entrenadores y compañeros, quienes destacaron su desempeño y disciplina dentro de la disciplina, consolidando su proyección en el ámbito internacional.

La convocatoria de Cerecedo Pérez se suma a los avances del deporte en Ciudad Juárez, que continúa aportando atletas a representaciones nacionales en distintas disciplinas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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