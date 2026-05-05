Conmemoran Día Internacional del Roller Derby con impulso juarense a nivel mundial

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Equipos locales destacan por su presencia en selecciones nacionales y competencias internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Roller Derby, una disciplina de contacto sobre patines que ha ganado presencia a nivel global y que en Ciudad Juárez ha encontrado un importante semillero de talento.

El Roller Derby, surgido en la década de 1930 en Estados Unidos y revitalizado en los años 2000 bajo el formato de pista plana, se caracteriza por su dinamismo, estrategia y autogestión, además de promover valores de inclusión y empoderamiento dentro de sus equipos.

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En Ciudad Juárez, este deporte ha crecido de manera sostenida con la consolidación de diversos equipos que integran la Liga Municipal de Roller Derby, entre ellos Medias Rotas, Pink Bullets, Black Dhalias, Inquisidoras y Furias del Desierto, así como sus categorías juveniles.

Uno de los logros más relevantes es que la Selección Mexicana Junior de Roller Derby está conformada en su totalidad por patinadoras juarenses, quienes alcanzaron el quinto lugar en el Mundial Junior celebrado en Brisbane, Australia, en 2025.

Asimismo, representantes locales han participado en escenarios internacionales, como el caso de las hermanas Jessica y Janet González, quienes formaron parte del combinado nacional en el Mundial de Roller Derby 2025 en Austria.

“Este día sirve para reconocer la historia del deporte y su crecimiento como disciplina internacional”

La conmemoración busca visibilizar el desarrollo del Roller Derby y reconocer a quienes han impulsado su práctica, particularmente en regiones como Ciudad Juárez, donde continúa expandiéndose como una alternativa deportiva competitiva y formativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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