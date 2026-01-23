Auxilia SSPM a mujer y menor tras intoxicación por gas en vivienda de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La exposición a gases de un calentador de agua habría provocado que ambas fueran localizadas inconscientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, brindaron auxilio a una mujer y a una menor de edad que fueron localizadas inconscientes al interior de un domicilio, presuntamente por inhalación de gases generados por un calentador de agua.

El apoyo se derivó de un reporte recibido a través del número de emergencias 9-1-1, en el que se alertó sobre dos personas inconscientes dentro de una vivienda, por lo que elementos municipales acudieron de inmediato al lugar.

- Publicidad - HP1

Al arribar, los agentes se entrevistaron con un hombre, quien indicó que su hija y su nieta se encontraban bañándose, pero al notar que transcurría demasiado tiempo sin que salieran del baño, decidió ingresar al área, encontrándolas tendidas en el suelo y sin responder.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la probable causa del incidente fue la inhalación de gases, ya que el boiler se encontraba instalado dentro del baño, lo que representa un alto riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Ante la situación, los agentes brindaron apoyo inmediato y facilitaron el traslado de ambas personas, abriendo paso en las vialidades para que fueran llevadas por sus familiares al Hospital General, y posteriormente al Hospital Infantil, donde quedaron bajo valoración médica especializada.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso de brindar atención oportuna ante situaciones de emergencia, así como de trabajar de manera permanente para proteger la integridad y el bienestar de las familias de Ciudad Juárez, además de exhortar a la ciudadanía a revisar adecuadamente la instalación de aparatos de gas en sus viviendas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.