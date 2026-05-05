Llama Municipio a extremar precauciones por limpieza en avenidas principales de Juárez

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Cuadrillas trabajan en vialidades de alto flujo con maquinaria y ocupación de carriles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir ante los trabajos de mantenimiento urbano que se realizan en diversas avenidas principales de la ciudad, como parte del programa Cruzada del Cambio.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que actualmente las cuadrillas operan en Francisco Villarreal Torres, De las Torres y el Periférico Camino Real, donde se llevan a cabo labores de limpieza integral.

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Las acciones incluyen limpieza de camellones, banquetas, corte de hierba y retiro de tierra, lo que en varios puntos implica la ocupación de carriles y el uso de maquinaria pesada.

El funcionario explicó que las recientes condiciones de humedad han favorecido el crecimiento acelerado de la vegetación, lo que ha obligado a mantener intervenciones constantes en estas zonas.

“Pedimos a la ciudadanía su comprensión y apoyo, manejando con precaución y respetando las indicaciones”

Ante ello, se pidió a los automovilistas reducir la velocidad y atender la señalización preventiva, como conos y trafitambos, para evitar incidentes y proteger tanto a los trabajadores como a los conductores.

La dependencia indicó que los trabajos se programan en horarios de menor afluencia vehicular; sin embargo, no se descartan afectaciones temporales en la circulación, debido a la naturaleza de las labores en avenidas de alto tránsito.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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