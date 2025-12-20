Inauguran exposición fotográfica “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia” en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra de la artista juarense Paula Regina Corazón reflexiona sobre identidad y hogar emocional desde la fotografía contemporánea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una ceremonia inaugural de carácter emotivo, este fin de semana fue presentada la exposición fotográfica “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia”, de la artista juarense Paula Regina Corazón, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, recinto que abrió sus puertas a una propuesta cargada de sensibilidad, identidad y reflexión sobre el hogar emocional.

Durante el acto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expresó su reconocimiento al talento artístico surgido en Ciudad Juárez que ha logrado trascender fronteras y obtener proyección internacional, al destacar la presencia de un representante de Gran Bretaña que acudió a la ciudad para conocer y reconocer el trabajo de la joven fotógrafa.

El alcalde subrayó que resulta motivo de orgullo constatar cómo el talento local puede posicionarse en otros países, demostrando que en esta frontera existe creatividad y capacidad artística de alto nivel, además de felicitar a la expositora por compartir su obra con la comunidad juarense.

“Esta ciudad siempre será su casa”, expresó el presidente municipal al reiterar su respaldo a la trayectoria de la artista y desearle éxito en su desarrollo profesional dentro y fuera del país.

Por su parte, la encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas Sanches, destacó la calidad artística y la carga emocional de la exposición, al considerar la velada como un momento especial para la ciudad al recibir nuevamente a una creadora que regresa a sus raíces para compartir una obra construida con pasión y compromiso creativo.

La artista Paula Regina Corazón explicó que “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia” reúne retratos y escenas urbanas provenientes de distintos contextos, que convergen en una misma intención: explorar cómo se construye aquello que se entiende como hogar emocional, utilizando la luz, las líneas y la atmósfera como elementos que articulan un lenguaje visual coherente.

Añadió que una parte importante de la muestra se centra en retratos de mujeres, resaltando la fortaleza, versatilidad y presencia femenina dentro de los espacios que habitan, conformando una narrativa visual que invita a la introspección y al reconocimiento de la identidad personal y colectiva.

La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de acercarse a una propuesta artística que conecta lo íntimo con lo urbano y lo personal con lo colectivo, dentro de uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad.

