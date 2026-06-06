Inaugura IPACULT exposición táctil para promover la inclusión en el MAHCH

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La muestra “Arte para la Inclusión” reúne 43 esculturas diseñadas para ser apreciadas mediante el tacto y permanecerá abierta hasta el 26 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) la exposición colectiva de escultura “Arte para la Inclusión”, una propuesta que busca fomentar la accesibilidad y el disfrute de las expresiones artísticas entre personas con discapacidad visual y el público en general.

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio y está integrada por alrededor de 43 esculturas hápticas, diseñadas para ser exploradas mediante el tacto, con el propósito de ofrecer una experiencia cultural incluyente y accesible.

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El proyecto surge a partir del Proyecto de Investigación con Impacto Social (PIISO), impulsado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y coordinado por el doctor Miguel Ángel Achig Sánchez, iniciativa orientada a fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad visual a través del arte.

“En este espacio converge la creación artística y los proyectos pensados para incluir, en donde nosotros podamos ver desde el sentir, viendo las necesidades de todos”.

La exposición se desarrolla bajo el concepto de la escultura como una herramienta para potenciar la percepción háptica y la autonomía personal, promoviendo además la sensibilización de los visitantes sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual.

Durante la inauguración, la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de generar espacios culturales que respondan a las necesidades de todos los sectores de la comunidad y fortalezcan el acceso universal a las actividades artísticas.

La funcionaria señaló que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones permanentes impulsadas por el Gobierno Municipal para garantizar que la cultura y las artes sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales.

“Es un honor tener esta muestra en nuestro museo”.

Con esta exposición, el MAHCH se convierte en un espacio de encuentro entre arte, inclusión y conciencia social, al ofrecer una experiencia interactiva que promueve la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos culturales de la población.

La muestra puede ser visitada por estudiantes, familias y público en general, consolidándose como una de las propuestas culturales incluyentes más destacadas de la temporada en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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