Abogado de Trump promete defensa vigorosa en caso criminal por dinero secreto

El abogado defensor Joe Tacopina dijo que el pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels fue un «gasto personal, no un gasto de campaña».

Estados Unidos (VOA) – El abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump se comprometió el domingo a montar una defensa enérgica contra las acusaciones de que pagó 130.000 dólares en dinero secreto a una estrella porno para aumentar sus posibilidades de elección en 2016 y evitar que hablara sobre su afirmación de que tuvo una cita una noche con Trump una década antes.

El abogado defensor Joe Tacopina dijo al programa «State of the Union» de CNN que el pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels fue un «gasto personal, no un gasto de campaña». Trump ha negado durante mucho tiempo la acusación de la estrella porno de que tuvieron una aventura, pero reconoció que le pagó justo antes de derrotar a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

Tacopina criticó al fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, por lograr que un jurado de instrucción el jueves pasado acusara a Trump en relación con el pago, diciendo que si Trump “no se hubiera postulado para presidente [en 2024, no habría sido acusado”.

“Diremos en voz alta y con orgullo que no somos culpables” cuando el expresidente sea procesado en el caso en la Corte de Distrito de Manhattan el martes, dijo Tacopina.

Pero el abogado defensor dijo que no pediría de inmediato que se desestimara el caso. “No, eso sería espectacularidad”, dijo.

Tacopina, sin embargo, sostuvo que “ninguna ley se ajusta” a las alegaciones básicas del caso, y que el gobierno federal decidió no presentar cargos contra Trump, aunque Bragg, un fiscal estatal, procedió.

“Un fiscal estatal de alguna manera ha tratado de convertir esto en un delito grave”, dijo Tacopina.

El abogado defensor criticó al testigo clave del estado en el caso, Michael Cohen, el abogado personal y mediador político de Trump. Tacopina llamó a Cohen, quien hizo el pago a la actriz porno y luego Trump le reembolsó, “un mentiroso convicto patológico que continuamente no puede contar la misma historia dos veces”.

Cohen fue condenado por varios delitos relacionados con el pago a Daniels y cumplió más de un año de prisión.

Lanny Davis, el abogado de Cohen, también habló con CNN el domingo.

Davis dijo que Cohen, mientras se declaraba culpable en el caso, “mintió a favor de Donald Trump durante 10 años”, y ahora ha proporcionado a los fiscales un amplio conjunto de documentos que muestran cómo se desarrolló el pago a la actriz porno con el consentimiento de Trump y el posterior reembolso de Cohen.

Los pagos a Cohen se incluyeron en los registros de la empresa Trump como pago a Cohen por honorarios legales. Pero los informes de noticias estadounidenses sobre la investigación dicen que los pagos fueron para mantener las acusaciones de Daniels sobre el asunto fuera de las noticias en las semanas previas a las elecciones de 2016. El Wall Street Journal dio la noticia por primera vez del pago de dinero secreto a principios de 2018.

En las acusaciones contra Cohen, el gobierno afirmó que el pago a Daniels fue dirigido por el “Individuo 1”, que el gobierno reconoció que era Trump.

Trump es el primer presidente de EEUU, en el cargo o después de dejar la Casa Blanca, en ser acusado penalmente. Funcionarios familiarizados con el caso dicen que el gran jurado alega más de 30 cargos de mala conducta criminal, pero la acusación está sellada, aún no se ha revelado públicamente y no se divulgará hasta que Trump comparezca ante el tribunal.

Trump, que vive gran parte del año en Mar-a-Lago, su retiro junto al mar en la Florida, volará a Nueva York este lunes y luego, cuando se entregue en el juzgado el martes, es probable que le tomen las huellas dactilares y su ficha policial tomada antes de comparecer ante el juez Juan Merchan.

La oficina de Trump dice que se espera que haga comentarios en Mar-a-Lago el martes por la noche.

El destacamento del Servicio Secreto de Trump, los funcionarios del juzgado y la policía de la ciudad de Nueva York se han estado reuniendo desde que se anunció la acusación formal para planificar la aparición de Trump en el juzgado, qué corredores recorrerá y qué calles cercanas se bloquearán y se prohibirá el estacionamiento.

Trump, acostumbrado desde hace mucho tiempo a desatar ataques contra enemigos políticos, criticó a Bragg por presentar lo que él describe como un “caso de caza de brujas” y caracterizó al fiscal negro como un “animal” y un “racista”. Incluso antes de su comparecencia ante el tribunal, Trump también atacó al juez, escribió mal su nombre en una publicación en las redes sociales como «Marchan» y afirmó que «me odia».

A principios de este año, Merchan multó a las subsidiarias del imperio inmobiliario de Trump, la Organización Trump, con 1,6 millones de dólares en relación con lo que los fiscales alegaron que fue un esquema de fraude fiscal de 15 años para ayudar a la empresa a evadir una factura fiscal mayor y encarceló al ex director financiero de Trump, Allen. Weisselberg, durante cinco meses.

Después de enterarse de su propia acusación en el caso del dinero secreto y de que Merchan había sido asignado al azar para supervisarlo, Trump afirmó en su sitio Truth Social que el juez había “enviado” a Weisselberg para que se declarara culpable en el caso y había “tratado a mis empresas, que no ‘suplicaba’, VICIOSAMENTE.”

El exfiscal de distrito de Nueva York Cyrus Vance Jr. dijo al programa «Meet the Press» de NBC: «Tengo que decir que me molestó escuchar al expresidente hablar de la forma en que habló sobre el fiscal de distrito Bragg, e incluso sobre el juicio tribunal [juez] en la última semana”.

“Y creo que si yo fuera el abogado [de Trump], y créanme, nadie me ha llamado para pedirme consejo”, agregó Vance, “tendría cuidado de no cometer ningún otro delito penal, como obstrucción de la administración gubernamental, que está interfiriendo por amenaza o de otra manera, la operación del gobierno. Y creo que eso podría tomar lo que quizás pensamos que no es el caso más fuerte, cuando agregas un cargo como ese, ponlo frente a un jurado”.

Muchos políticos republicanos se han unido a Trump, no discutiendo los detalles del pago de dinero secreto a Daniels, sino apuntando a Bragg, un demócrata, por asegurar la acusación. Los demócratas generalmente han dicho que se presume la inocencia de Trump a menos que se demuestre su culpabilidad y que tendrá su día en la corte para responder a los cargos.

Trump se enfrenta a otras investigaciones penales graves relacionadas con sus esfuerzos por revertir su derrota en la reelección de 2020 ante el demócrata Joe Biden, instando a sus partidarios en enero de 2021 a tratar de impedir que el Congreso certificara la votación del Colegio Electoral que relejaba que Biden había ganado y su retención de documentos clasificados en su propiedad de la Florida a pesar de que se le pidió que los entregara a los Archivos Nacionales cuando dejó el cargo hace dos años.

