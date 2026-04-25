Afirma exfuncionario de la DEA presencia de agentes de la CIA en operativos en el norte de México

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Señalamientos apuntan a acciones encubiertas en Chihuahua, en medio de debate sobre soberanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, aseguró que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han participado en operaciones encubiertas en el norte de México, incluyendo el estado de Chihuahua.

El exfuncionario estadounidense señaló que los dos ciudadanos de su país que murieron recientemente en la Sierra de Chihuahua formarían parte de este grupo, presuntamente involucrado en acciones contra laboratorios de metanfetaminas.

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De acuerdo con sus declaraciones, existiría un equipo reducido de agentes asignados a la región como parte de una estrategia antidrogas, lo que, afirmó, representaría una violación a la legislación mexicana.

“Se trata de un operativo donde estos elementos […] violaron las leyes de México, las leyes de Seguridad Nacional”.

Vigil indicó que estas acciones se habrían desarrollado de manera encubierta, evitando coordinación con autoridades federales mexicanas, lo que —según su postura— generaría tensiones en la relación bilateral.

Asimismo, advirtió sobre un posible cambio en la estrategia de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, con mayor participación de agencias de inteligencia en lugar de corporaciones tradicionales.

“Han acelerado la atención de la CIA… incluye vigilancia con drones y acciones encubiertas”.

Las declaraciones del exfuncionario surgen en un contexto de creciente controversia tras el operativo en el municipio de Morelos, donde se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y se registraron muertes tanto de ciudadanos estadounidenses como de elementos mexicanos.

Hasta el momento, autoridades mexicanas han señalado que no existía autorización para la participación operativa de agentes extranjeros en el país, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos.

El tema ha intensificado el debate público sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.

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