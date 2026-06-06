Celebra IPACULT la identidad regional con espectáculo de danza dedicado a Chihuahua

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La presentación reunió a familias juarenses en un recorrido escénico por la historia, tradiciones y expresiones culturales del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó el espectáculo de danza “Chihuahua, nuestra herencia” en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA), donde decenas de familias asistieron a una función dedicada a la riqueza cultural e histórica de la entidad.

La puesta en escena estuvo a cargo de la Compañía de Danza del CMA “México, Fiesta y Tradición”, dirigida por Lilia Ruvalcaba, agrupación que ofreció un recorrido coreográfico inspirado en distintos elementos representativos de la identidad chihuahuense.

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A través de la danza, el programa evocó expresiones culturales y episodios históricos que forman parte del patrimonio regional, desde la herencia de los pueblos originarios hasta acontecimientos vinculados con la Revolución Mexicana.

“Este tipo de presentaciones nos permiten reconocer nuestras raíces y valorar la riqueza cultural que nos da identidad como chihuahuenses y mexicanos”.

El espectáculo incluyó representaciones inspiradas en la cultura Tarahumara, relatos tradicionales y bailes típicos como polkas y redovas, géneros que forman parte de las expresiones más emblemáticas del norte del país.

Durante la función, el público pudo apreciar el trabajo artístico de los integrantes de la compañía, conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad que participan activamente en la promoción y preservación de las tradiciones mexicanas.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de impulsar actividades culturales que contribuyan al fortalecimiento de la identidad regional y acerquen a la ciudadanía a propuestas artísticas de calidad.

Asimismo, subrayó que estos espacios fomentan la convivencia familiar y amplían las oportunidades de acceso a la cultura para distintos sectores de la población.

“Son espacios que fomentan la convivencia familiar y el acceso de la comunidad al arte”.

La Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” mantiene una labor permanente de formación artística en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y folclor mexicano, promoviendo el desarrollo cultural entre personas de diversas edades.

Con actividades de este tipo, el IPACULT busca fortalecer la difusión del patrimonio cultural, preservar las tradiciones regionales y ampliar la participación ciudadana en la vida artística de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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