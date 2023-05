Suerte de perros la nuestra, ¡entre Morena y el PAN!

Publicidad - LB2 -

Nuevamente aclaro, esta es una columna de opinión, no es una verdad universal, ni pretendo que lo sea. Entiendo que esta vez será muy impopular, porque los partidos aludidos (Morena PAN) son las dos principales fuerzas políticas del país, y la feligresía o secta de uno y otro, sienten morir o al menos les dan convulsiones cuando se critica al objeto de su pleitesía (partido político). Tengo la esperanza que la rabiosa defensa/fanatismo hacia su gavilla (partido), vaya menguando conforme se empiecen a civilizar y a tomar las cosas con calma. En mi concepto, el peor partido político de México es Morena, seguido de cerca por el PAN. Pero, los militantes son de peor calaña en el hipócrita PAN, ¡cuidado con ellos! Son (en su mayoría, hay excepciones): de malos hígados, degenerados, persignados, torvos, proclives a organizaciónes como: Caballeros de Colón, DHIAC, El Yunque, Opus Dei y el MURO, parientes cercanas todas ellas del pavoroso Ku Kux Klan, matan y roban, pero asisten a misa los domingos y se dan golpes de pecho.

La suerte de perros que mencioné en el título, se debe a que nos encontramos políticamente a su merced, haga de cuenta que se le pregunta, ¿por quién quiere usted ser devorado, por un león o un tigre? ¡Mátese usted solo!

Cd. Juárez 1er lugar nacional en productividad, pero… en el abandono.- un buen amigo que reside en Tijuana BC, me menciona que dicha frontera se proyecta como un próspero Dubai, que la economía es boyante y la construcción de edificios de entre 10 y 30 pisos está a la orden del día, además de grandes obras urbanísticas. Luego, otro amigo de Cd. Juárez (alto ejecutivo de la industria maquiladora), me envía un estudio de productividad donde aparece nuestra frontera chihuahuense como la de más alta productividad, Tengan cuidado, una cosa es producción y otra productividad, la primera es relacionada al número de piezas producidas, la segunda en cuanto a la eficiencia con la que se producen estas. He aquí la disparidad, ¿por qué Cd. Juárez que produce más (es la que tiene más maquiladoras, 500) y lo hace más eficientemente está mucho más jodida que Tijuana? Mi teoría (con conocimiento de causa) es que los juarenses votan (desde hace mucho) por ladrones contumaces, y todavía se dan el lujo de reelegirlos, El Teto, Cabada y va que vuela para repetir, Pérez Cuéllar.



¡No lo hagan enojar! Si ya saben como se pone… Me refiero al inquilino (paracaidista) de Palacio Nacional. Carlos Loret de Mola y sus molestas investigaciones ya lo tienen hasta la madr..enfermo, que le importa si los hijos del aludido viven como jeques árabes sin trabajar además de hacer pingües negocios al amparo del poder, que si envía cartas ridículas y pésimamente redactadas al presidente de China y a Biden, que si el avión casi lo regaló y no se lo van a pagar, que si gasta a lo tonto el dinero del erario público en proyectos delirantes, depredadores e incosteables. Además, se sospecha que entre Loret y Calderón están inmiscuidos en los constantes desperfectos del Metro en la CDMX, la defensa del INAI y la insurrección de la SCJN. Ellos serán los responsables, de un nuevo: vágido, sofocón, diarrea, salpullido, hiperventilación, salmonelosis o chiripiorca del mandatario.

- Publicidad - HP1

Bizarra junta de cabildo en NCG.- la efectuada el miércoles 10 de mayo, donde para regocijo del respetable (público) se dieron hasta con la cubeta, el bando de los técnicos (regidores, la mayoría), y en la esquina contraria (rudos) la presidente municipal y sus apanicados funcionarios, a mi parecer la más cómica fue la Secretaria Municipal, quien debiendo dirigir la junta mencionada, se encontraba quitada de la pena, verla me provocó risa, ella tranquis. Deseo manifestar que el encontronazo favoreció (por nocaut) al bando de los limpios y perdió gachísimo el bando de los rudos. Mi reconocimiento al valor espartano de la presidente, que luego de realizar el peor gobierno municipal que se tenga memoria, tuvo la desvergüenza de esgrimir teatrales argumentos, perdón es lo que debería pedir, y por supuesto, abandonar el cargo que denigra. Los comentarios de la opinión pública fueron muy adversos en contra de ella. Como dice la canción de Valentín Elizalde (qepd), ¡vete ya, si no encuentras motivos…!

«No tildemos de mala suerte, a lo que sólo es indiferencia y flojera»

Renny Yagosesky



«El incremento de la productividad es la única forma de lograr la prosperidad»

Mario Draghi



» La ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento»

Wayne Dyer

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.