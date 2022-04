Empezaré por explicar que significa esoterismo, es aquello que está oculto a los sentidos y es difícil de entender.

Por lo tanto, no se preocupe en dilucidar lo complejo o sin explicación lógica, como dijera el clásico, «No se meta en Honduras«. Lo sucedido el domingo pasado fue además de esotérico, surreal (fuera de la realidad). Todos los actores: revocadores, ratificadores, arbitro electoral, maquinaria gubernamental, oposición a lo que se mueva… todos se declararon vencedores e hicieron declaraciones triunfalistas, André Bretón (padre del surrealismo), acompañado por F. Kafka (precursor del irracionalismo alemán) se sentirían confundidos en México o bien, en su elemento. Sólo votó el 18% del padrón electoral, de ahí 15 millones decidieron que siga lopes en el poder y un millón que se vaya. Como se puede apreciar objetivamente, no hay razón de júbilo sustentado por ninguno de los actores involucrados en esa cara comedia del absurdo, acaso el ganador haya sido el INE quien pese a las condiciones difíciles que se le impusieron, pudo sacar adelante la encomienda. ¿15 millones son pocos o muchos? Depende la población de la que hablemos. ¿Hubo acarreo cual si de ganado se tratara? Se dieron vuelo los acarreadores. ¿Los votos fueron obtenidos por convencimiento, compra o coacción? Hay testimonios que prueban la segunda y tercera hipótesis. Hay más preguntas que respuestas y si hubo un ganador, este fue el ánimo polarizador en nuestro país, al parecer no estamos en posibilidad de llegar a acuerdos que beneficien la buena marcha del mismo, imagino que somos un navío de remos, y estos se hayan dispuestos a lo tonto, donde cada quien rema a donde le da la gana, así no se avanza en ninguna dirección, somos una especie de la mítica, «Nave del olvido«.

¿Está todo bien en gobierno del estado de Chihuahua? Mi pregunta surge por la carta de renuncia de Lilia Merodio Reza a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, donde revela que ella no se iba a prestar a firmar documentos que cuentan con irregularidades, ¿de qué tipo, qué tan graves son, quién le pidió que lo hiciera? No lo explica, y a los chihuahuenses nos gustaría saber a detalle la marcha de esta administración, en la que depositamos tantas esperanzas. Si hay algo turbio, esa información debe emerger a la opinión pública. Lo he mencionado, ya cuando el PRI marca la pauta en lo que a moralidad se refiere, es que la corrupción está a Full. Tal renuncia «Voluntaria» nos deja demasiadas dudas respecto a la honorabilidad de esta gubernatura que creímos diferente, en lo particular, ya creo cualquier cosa. Quizá el mismo gobierno del estado deba ser el más interesado en investigar a profundidad la velada denuncia de la ahora ex funcionaria, tienen sólo siete meses en el cargo, pueden recomponer muchas cosas, esto es, en el remoto caso que les interese Chihuahua.

Morena está llevando las cosas demasiado lejos.- no cuidan las formas y actúan con una altanería que de tan grosera causa risa. Lo comento con relación a la regresiva Reforma Eléctrica, misma que de aprobarse será un clavo más en la cruz de la moribunda Economía mexicana. Hacen una y otra vez las cuentas y los números no les dan para lograr las dos terceras partes de los votos y primero, posponen la fecha del 12 de abril al 17 del mismo mes, intentan dar un madruguete a los opositores PRI, PRD y PAN, y estos se van a pernoctar a la sede legislativa, entonces se abocan a una descarada compra de votos, no se ponen a pensar que la ciudadanía ve con repulsa sus acciones. Con ello logran que descienda el número de adeptos de buena fe y queden solo los convenencieros y malvados. Por cierto, felicito a la dirigencia nacional del PRI que dejaron atrás su indefinición y tibieza al rechazar categóricamente actuar en contra del país al votar a favor de esa infamia llamada Reforma Eléctrica. Realmente me sorprende lo «Cuachalote» que es la actitud de Morena, ¿cómo se atreven a ser tan viles? Prepárense porque en el 2024 volverán a las alcantarillas del drenaje de donde nunca debieron haber salido.

¿Cómo se puede ser líder opositor de México con esa cara? Me enternece, decepciona y hace reír. Él es Marko Cortez, presidente del Comité Nacional del PAN, en ese rostro, se aprecia: la determinación, coraje, entereza de carácter, testosterona, ímpetu, arrojo y magnificencia característicos de Acción Nacional, ja ja ja, quienes están perfectamente representados, no así la sociedad mexicana que desea liberarse del yugo morenista. Precisamente Morena debe de estar muerto de la risa con ese líder opositor, de esa manera pueden estar tranquilos, ese hombre no tiene ánimos ni de… desayunar.

Merecido honor al Profesor Julián Hernández.– me sumo a la serie de reconocimientos a este personaje señero de NCG, con motivo de haber sido elegido, Ciudadano Distinguido 2022. Toda una vida dedicada a la Educación y la Cultura en la región, avalan su atinada designación/elección. Gracias a quien lo propuso y gracias a los regidores que con su voto lo hicieron posible. Quienes tenemos la fortuna de contar con su amistad podemos decir que, Julián es una persona con una gran vocación de servicio. ¡Enhorabuena!

