¡Ni los animales matan a las hembras!

Publicidad - LB3 -

Espero que este escrito llegue a los hombres (dudo que merezcan este título) que cometen feminicidios. Me incomoda e inconforma el hecho de que sea precisamente nuestro estado (Chihuahua) de los que encabecen la lista de esa deshonra e infamia. Vuelvo al título, «Ni las fieras matan a las hembras», pese a que esos seres son irracionales. ¿Que demonios les pasa a los engendros que cometen esos actos? ¿Es que no tienen madres, esposas e hijas? Siento que deben endurecerse las leyes que castigan a los feroces individuos que los cometen, para que fuera un disuasivo de tan aberrante acto. Más doloroso resulta saber que una parte importante de esos feminicidios son realizados por las parejas sentimentales de las víctimas.

¿Machos o cobardes? No creo que haya duda, son cobardes, debido a que con excepciones, la mujer es más débil que el hombre. Inténtenlo con alguien que les pueda repeler la agresión en igualdad de circunstancias y no con la mujer con las que incluso han formado una familia. Me imagino que a los primeros uxoricidas (Muerte causada a la mujer por su marido) que sean ahorcados, los demás la pensarían dos veces antes de cometer ese tipo de crímenes. Lo anterior no exenta a los agresores masculinos contra una mujer sin el vínculo anteriormente mencionado. Por ejemplo por el CO (crimen organizado), incluso si las ejecutoras son también mujeres. Quizá les parezca muy violento mi punto de ver las cosas, sin embargo, estoy convencido que, «A grandes males, grandes remedios«. Hoy, publico 5 frases en lugar de 2 ó 3, el indignante tema lo amerita.

«El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo»

-Eduardo Galeano



«Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados, ¡actúa!»

-Ban Ki Moon

- Publicidad - HP1

«Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar»

-Malala Yousafza



«Cada 15 segundos una mujer es agredida en el mundo. Cada 15 segundos un hombre deja de serlo»

-Jorge Moreno Pieiga



«Golpear a una mujer no es algo cultural, es un crimen, y debe ser dirigido y tratado como tal»

-Hillary Clinton



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.