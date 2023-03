¡Llamadas de extorsión!

Publicidad - LB3 -

Hoy, sábado 04 de marzo, siendo las 6:15 pm. recibí una violenta aunque graciosa llamada de extorsión. Primeramente, la respondí porque es de una Lada 638 (Puerto Peñasco Son.) y el número de esta área (NCG) es 636, pensé que era un número local y caí, de haber sabido no les contesto y punto. Por cierto, el celular completo es el 638 177 1671. Enseguida explico por que además de peligrosa me resultó divertida. Empezó de manera muy amable llamándome patrón, don José y demás linduras, cuando debido a mi experiencia de vida me percaté que tipo de llamada era, le hago saber que mi situación económica no me hace extorsionable, se puso ridículamente violento y barbaján, acto seguido cuelgo el teléfono y sanseacabó, aunque alcanzó a proferir algunas amenazas. Por cierto, lo registré en mi celular como, «Animal«, sugiero que hagan lo mismo con esas bestias.

¿Por qué relato este intento fallido? Porque desgraciadamente hay muchas personas débiles y/o asustadizas que caen en las garras de esos criminales. De preferencia, no contesten llamadas de números desconocidos y no entren en pánico, eso es precisamente la fortaleza de esos maleantes, luego denúncielos ante las autoridades correspondientes y exhiban el caso en sus redes sociales para que mucha gente esté alerta.

Policía Cibernética de Chihuahua, que decepción.- le pedí a un abogado amigo mío el # de la ministerial de la localidad y me envió el de la policía Cibernética de Chihuahua, me sentí inocentemente protegido solo con su número de teléfono y… ¡oh decepción! Llamé a las 6:40 pm. me contestó una señorita y me dijo que ya no había nadie recibiendo ese tipo de asuntos, que nada más trabajan de lunes a viernes en horario de oficina, no me quiso ni recibir el # de celular del extorsionador. Lo bueno es que tengo un gran sentido del humor y le comento que eso es totalmente incorrecto esquina con risible. Finalmente me comuniqué a la policía local (911), me tomaron la denuncia y me dieron el expediente donde se registró, siendo el 0900545771. Espero que este artículo llegue a la Procuraduría de Justicia del Estado e intenten (al menos) hacer su trabajo. Yo, Por medio del periodismo tengo voz pública, no así la mayoría de la gente.

«Queremos la paz, pero la paz no debe ser nunca mera ausencia de violencia, sino debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas»

– Fernando Savater

«No me gustan los delincuentes que quebrantan las leyes -dije. – ¿De qué otra clase puede haberlos? -De los que hacen las leyes»

– Philip Kerr

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.