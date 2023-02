El Cuarto Poder una realidad oculta

Publicidad - LB3 -

… continuación: La agenda setting.

En nuestra columna del jueves pasado, escribía sobre la realidad de los medios masivos de comunicación y la realidad que hoy vivimos desde que el presidente López Obrador asumió el poder después de arrasar en las elecciones presidenciales del 2018.

- Publicidad - HP1

Decía en la columna “Hoy estamos frente a la “quita del velo” protector hipócrita de la “honorabilidad” de los empresarios de los medios y su servidumbre de comunicadores, periodistas, columnistas, articulistas, etc. a quienes los RECURSOS PÚBLICOS los hicieron inmensamente ricos, el juicio en Estados Unidos en contra del Calderonista Genaro García Luna está poniendo todo al descubierto”.

Obviamente para la prensa y los medios masivos tradicionales no ha tenido la importancia debida que los obligue a masificar la noticia y el seguimiento del juicio de García Luna en los Estados Unidos, solo los medios digitales y algunos medios impresos lo han hecho ya que no quieren imponer, en la AGENDA NACIONAL, el tema del juicio a Genaro García Luna, y no lo hacen porque los descubre.

Estamos hoy ante el choque de DOS AGENDAS de la información nacional y, las dos agendas, son diametralmente distintas en su concepto de importancia de la noticia y la información, la AGENDA emanada de LA MAÑANERA y la AGENDA emanada de los medios masivos de comunicación opositores al gobierno de la 4T, tanto prensa como radio y televisión.

La fuente de información para el resto de los medios de comunicación masiva no inscritos en la línea opositora nacen, en los político, de la AGENDA emanada de LA MAÑANERA del presidente López Obrador y, la AGENDA de los medios de comunicación masiva opositores, nace de la AGENDA presidencial pero tergiversando la información, acomodada a sus intereses políticos buscando la manipulación con la mentira decorada con fuerza como si fuera verdad, buscando debilitar al gobierno de la república.

En el desarrollo teórico del primer nivel de la Agenda Setting, McCombs y Shaw (1972) tomaron la hipótesis de Bernard Cohen (1963), según la cual los medios serían extremadamente influyentes a la hora de decirle a la audiencia sobre qué temas pensar, aunque no obtendrían mayor éxito al decirles cómo pensar sobre esos temas y de ahí es de donde viene la supuesta polarización de la sociedad, porque mientras una AGENDA logra el resultado deseado y ascendente, la otra AGENDA logra el efecto inverso, el rechazo creciente hacia esos medios siendo cada día mayor el número de audiencia que cree, y se suma, a la AGENDA dictada desde la MAÑANERA mientras los resultados de la AGENDA de los medios de comunicación opositores, en el mejor de los casos, está estancada en el volumen de la audiencia.

Tienen más credibilidad los medios digitales comandados por los nuevos y jóvenes comunicadores que los tradicionalistas con historia en los grandes medios de comunicación masivos y opositores.

¿Qué es la AGENDA SETTING?

La agenda setting estudia principalmente la consideración de la importancia de un tema por parte de las audiencias influida por la relevancia que le dan los medios y siendo así, entonces tenemos DOS GRANDES MEDIOS con un mismo tema pero con grados de importancia diferentes, LA MAÑANERA y los MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Dos Agendas y dos formas de buscar crear la realidad social.

La teoría de la fijación de la agenda, también conocida como teoría de la agenda setting, por su nombre en inglés, postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da a los temas, mas sin embargo los medios de comunicación tradicionales hoy han perdido el sentido de la importancia real sobre la verdad cambiándolo sobre la importancia que tiene la MENTIRA sobre la verdad para los medios opositores, prevaleciendo el engaño con la mentira como el tema principal en la AGENDA de los medios de comunicación, todo lo que pueda destruir a la AGENDA de LA MAÑANERA tendrá importancia extremadamente muy relevante en los temas a promover en la sociedad, dictarán su AGENDA con prioridad a todo lo que pudiera ser considerado por los medios como destructor del gobierno federal y su AGENDA POLITICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

Mientras la AGENDA presidencial camina en total sentido contrario, camina en construir y fortalecer al país, por lo que la AGENDA de esos medios será todo lo contrario buscando destruir y debilitando al país bajo la creencia que es preferible resurgir de las cenizas que continuar con el fortalecimiento y crecimiento de hoy… LA AGENDA de los medios opositores es que nos vaya mal A TODOS LOS MEXICANOS.

Como punto central de esta teoría es la capacidad de los grandes medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la AGENDA, desoyen la realidad e implantan sus propios intereses y de grupo.

Con más claridad, la teoría del establecimiento de la agenda dice que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente, y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye en la agenda pública, así debería de ser, pero los medios masivos de comunicación tradicionales y opositores al gobierno federal es muy claro que vienen logrando el sentido contrario a lo que buscan y planean que se logre.

Cuando los medios de comunicación solo logran llegar a un segmento minoritario de la población, y ya no son tan masivos en su penetración social, el valor comercial por su audiencia se desploma y se limita al mínimo.

Si los medios de comunicación con su AGENDA destructiva hacia la presidente López Obrador fuera exitosa, entonces el presidente López Obrador no tuviera los niveles de aceptación social tan altos como los tiene hoy en día (81%), lo que indica claramente que su proyecto de AGENDA es un fracaso.

La AGENDA real del país es tan sensibilizadora que buscar una AGENDA irreal y ficticia detona, y allana, el camino a la extinción de esos medios.

La exhibida en el juicio de GENARO GARCÍA LUNA se observa toda la miseria, y la porquería y corrupción, que han reinado los últimos 30 años en los medios de comunicación masiva tradicionales en el país.

El intentar establecer una AGENDA destructiva en la sociedad los ha puesto hoy a los medios en el banquillo de la horca, y ellos serán sus propios verdugos.

AMLO lo sabía muy bien y es por ello que la AGENDA NACIONAL se dicta desde LA MAÑANERA.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.