Trump afirma que Venezuela elegirá a Estados Unidos como su “principal socio comercial” tras acuerdo petrolero

El mandatario aseguró que Caracas comprará solo productos estadounidenses con ingresos del petróleo, mientras Venezuela invita al jefe de la ONU a conocer daños del ataque militar.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela se compromete a considerar a Estados Unidos como su principal socio comercial tras un acuerdo estratégico relacionado con la venta de petróleo venezolano, y que los ingresos derivados de esa operación serán utilizados para adquirir productos “fabricados en Estados Unidos”.

Trump realizó estas declaraciones a través de la red social Truth Social, donde afirmó que los recursos petroleros que su administración supervisará serán destinados a la compra de bienes estadounidenses. Entre los productos señalados están insumos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela, lo que, dijo, beneficiará tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.

El mandatario también subrayó que, bajo este nuevo esquema, Venezuela solo comprará productos provenientes de Estados Unidos, consolidando así la relación comercial entre ambos países en el contexto de la gestión de los ingresos petroleros. Esta orientación forma parte de una estrategia mayor que, según fuentes estadounidenses, implica el control de las ventas de petróleo venezolano por parte de Washington y su canalización hacia mercados globales bajo supervisión estadounidense.

Por otra parte, en respuesta a los recientes hechos que involucraron un ataque militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Caracas invitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país para evaluar “de primera mano” las consecuencias del operativo. Esta invitación fue anunciada por el canciller venezolano, Yván Gil, como un gesto para que la comunidad internacional observe los daños ocasionados. Con información de EFE

