Sondeo revela insatisfacción con posible revancha entre Biden y Trump para 2024

Relativamente a pocos estadounidenses les entusiasma una posible revancha de las elecciones de 2020 entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, aunque más republicanos estarían satisfechos con tener a Trump como candidato que los demócratas con Biden como abanderado, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Esa palpable apatía de los votantes se produce incluso cuando tanto Biden como Trump enfrentan relativamente pocos obstáculos en su camino para asegurar la nominación de sus respectivos partidos el próximo año. Biden ha acumulado un amplio apoyo de los funcionarios demócratas mientras un puñado de rivales más bien simbólicos en las primarias han tenido dificultades para encender una chispa que les dé impulso. Y a pesar de 91 acusaciones en cuatro casos penales contra Trump —incluidas algunas centradas en sus intentos de revertir su derrota electoral ante Biden en 2020—, su control sobre los votantes de las primarias del Partido Republicano no muestra signos de aminorar un mes antes de la primera contienda de nominación en Iowa.

“Probablemente la mejor manera de decirlo es que me parece triste para nuestro país que sean nuestras mejores opciones”, dijo Randy Johnson, de 64 años, de Monett, Missouri. Johnson, quien es republicano, expresó que desearía que hubiera una tercera opción legítima para presidente, pero que el sistema político no lo hace viable, y agregó: “Estamos reducidos a elegir el menor de dos males”.

Andrew Collins, de 35 años, de Windham, Maine, registrado como independiente, dijo: “Esta es probablemente la elección más singularmente horrible que he tenido en mi vida”.

Aproximadamente la mitad de los demócratas dice que estaría muy o algo satisfechos si Biden se convierte en el candidato del partido para 2024. Alrededor de un tercio de los demócratas estaría insatisfecho y aproximadamente 1 de cada 5 estaría “ni satisfecho ni insatisfecho”. Respecto a la nominación del Partido Republicano, el entusiasmo es mayor para el favorito, Donald Trump. Dos tercios de los republicanos estarían satisfechos con Trump como candidato republicano para 2024. Aproximadamente una cuarta parte estaría insatisfecha y el 9 % sería neutral.

Si se analiza a los adultos estadounidenses en términos generales —dejando de lado las afiliaciones partidistas—, tampoco hay mucho entusiasmo por una revancha entre Biden y Trump.

La mayoría de los adultos estadounidenses en general (56 %) estaría “muy” o “algo” insatisfecho con Biden como candidato presidencial demócrata en 2024, y una mayoría similar (58 %) estaría muy o algo insatisfecha con Trump como el elegido republicano. Casi 3 de cada 10 adultos estadounidenses, o el 28 %, dicen que no estarían satisfechos con que Trump y Biden se convirtieran en los respectivos candidatos de sus partidos —con los independientes (43 %) más propensos que los demócratas (28 %) o los republicanos (20 %) a expresar su descontento de que ambos hombres obtuvieran nominaciones partidistas.

Deborah Brophy es una independiente que dice que respaldó a Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Pero ahora, la mujer de 67 años se ha enojado con el presidente y explica que siente que Biden está demasiado concentrado en lidiar con los conflictos en el extranjero en lugar de “lo que sucede frente a sus narices”, como los indigentes, la violencia con armas de fuego y la economía.

“¿Qué está pasando con Biden en este momento?”, dijo Brophy, de North Reading, Massachusetts. “No creo que, desde el punto de vista de su salud, pueda continuar otros cuatro años en el cargo. Creo que su mente se va un poco por el camino equivocado en el sentido de no poder pensar”.

Sin embargo, la actitud de Trump la desanima y dijo que “parece un poco racista”, aun cuando elogia su perspicacia para los negocios.

“Así que no sé qué voy a hacer”, añadió Brophy.

Entre demócratas y republicanos por igual, se le da un poco más de importancia a tener un candidato que pueda ganar que a tener un candidato cuyas opiniones representen a la mayoría de las personas del partido o incluso a ellos mismos, según la encuesta de la AP-NORC.

Sólo alrededor de 3 de cada 10 demócratas están “extremadamente” o “muy” seguros de que el proceso del Partido Demócrata dará como resultado la nominación de un candidato que pueda ganar las elecciones generales de noviembre. Aproximadamente la mitad tiene algo de confianza y el 18 % no tiene mucha confianza o nada de confianza. Si bien relativamente pocos están muy seguros de que obtendrán un candidato ganador del proceso, tres cuartas partes de los demócratas dicen que es “extremadamente” o “muy” importante que el proceso del partido para nominar a un candidato presidencial resulte en un candidato que pueda ganar la elección general.

A la vez, un tercio de los republicanos tiene extrema o mucha confianza en que el proceso del Partido Republicano para nominar a un candidato presidencial resultará en alguien que pueda ganar la elección general. Un poco menos de la mitad, o el 46 %, tiene algo de confianza, y 2 de cada 10 tienen poca o ninguna confianza. Siete de cada 10 republicanos dicen que es extremadamente o muy importante que su proceso resulte en un candidato que pueda ganar en 2024.

“He votado por Trump dos veces. Votaré por él otra vez si fuera necesario. Ciertamente no votaré por Biden”, dijo Joe Hill, de 70 años, republicano de West Point, Georgia. “Pero daría la bienvenida a alguien nuevo, y, francamente, no estoy seguro de que pueda ganar contra Biden”.

Hill dijo que le preocupa que Trump polarice demasiado a una amplia franja de votantes.

“Quiero que se elija a un republicano, así que estoy a favor de cualquier republicano que esté en la boleta”, agregó Hill. “Lo estaría aún más si no fuera él”.

La encuesta muestra que ninguno de los dos es visto con buenos ojos por la mayoría de la población estadounidense: Sólo el 42 % dice que tiene una opinión favorable de Biden y un 36 % dice lo mismo de Trump.

En general, ambos son vistos favorablemente dentro de su propio partido: Unas tres cuartas partes de los demócratas tienen una opinión favorable de Biden y alrededor de 7 de cada 10 republicanos tienen una opinión favorable de Trump. Pero es más probable que los republicanos digan que su opinión sobre Trump es fuertemente favorable a que los demócratas digan lo mismo de Biden —46 % frente a 34 %—. Los demócratas son más propensos que los republicanos a decir que tienen sólo una opinión algo favorable del candidato favorito de su partido para 2024: 44 % frente a 24 %.

Josh Reed, de Pittsburg, California, dijo que prefiere alternativas a Trump en el campo republicano, , gobernadora de Carolina del Sur; Ron DeSantis, gobernador de Florida; o Tim Scott, el senador de Carolina del Sur que se retiró de la contienda el mes pasado.

Pero si la elección frente a los votantes el próximo otoño fuera Biden y Trump, “será entre esos dos”, opinó Reed, de 39 años, registrado como republicano, aunque dice que él tiene opiniones más libertarias.

“No hay ningún tercer partido que vaya a hacer mella en nada. A veces es lo que es. Tienes que elegir entre esos dos”, subrayó.

Definitivamente votará el próximo año, enfatizó Reed. Pero agregó: “No estoy realmente emocionado por ninguno de estos tipos”.