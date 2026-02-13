Responde Trump con ambigüedad tras cierre aéreo en El Paso

Publicidad - LB2 -

Presidente de EU alude a aprendizaje tras medida vinculada a presunta prueba militar.

Washington (ADN/Arturo Hernández) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió de manera breve y ambigua al ser cuestionado sobre el cierre del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas, ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Al ser interrogado sobre las razones y la forma en que se ejecutó la medida, el mandatario se limitó a declarar:

“¿Te refieres a la manera en qué ocurrió (el cierre)? La gente aprende. La gente aprende”.

De acuerdo con información del Departamento de Transporte, la restricción aérea fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) ante la supuesta incursión de un dron vinculado al narcotráfico en espacio estadounidense, el cual habría sido derribado.

No obstante, versiones posteriores señalan que el cierre habría estado relacionado con pruebas militares para combatir drones, presuntamente no coordinadas con la autoridad aeronáutica civil. Este jueves trascendió que el Pentágono realizó en la región la prueba de un rayo láser de alta potencia con capacidad para neutralizar drones y misiles.

Según los reportes, el sistema evaluado correspondería a un desarrollo tecnológico cuyo diseño y ubicación permanecen bajo reserva por razones de seguridad nacional. Por sus características, ha sido comparado con el sistema “Iron Beam”, desarrollado por Israel para defensa antiaérea.

El cierre temporal del espacio aéreo generó inquietud tanto en la región fronteriza de Texas como en Ciudad Juárez, dada la intensa actividad aérea y comercial que caracteriza a esta zona binacional, donde cualquier restricción tiene repercusiones operativas inmediatas.

