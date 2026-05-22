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Señalan presuntos vínculos de operador de campaña con grupos criminales en proceso electoral de 2024

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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Un reportaje difundido por el periodista Luis Chaparro atribuye a Jorge Antonio Cano presuntas negociaciones con grupos del crimen organizado durante la campaña presidencial.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Un reportaje difundido por el periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, señala que Jorge Antonio Cano, yerno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría fungido como enlace con grupos del crimen organizado durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.

De acuerdo con la publicación, Cano —esposo de Eneida Rocha— formó parte del equipo encargado de coordinar las giras de la entonces candidata presidencial y presuntamente habría negociado apoyos económicos y en especie con grupos criminales en distintas regiones visitadas durante la campaña.

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El reportaje sostiene que los grupos delictivos habrían financiado gastos relacionados con eventos y logística electoral en diversos municipios del país.

Según la información difundida por Pie de Nota, Jorge Antonio Cano se incorporó al equipo de giras en 2024 y posteriormente asumió tareas de coordinación, desde donde presuntamente mantenía comunicación con operadores locales y canalizaba apoyos económicos.

La publicación también menciona a Carlos Alberto Ulloa Pérez e Iván Silva como presuntos enlaces dentro de la estructura operativa de campaña, señalando que Cano respondía directamente a este último, identificado como coordinador de campaña presidencial.

El medio difundió además imágenes públicas en las que Cano aparece junto a Claudia Sheinbaum durante eventos realizados en distintos puntos del país, entre ellos la región de la Sinforosa, en Guachochi, Chihuahua.

Entre las funciones atribuidas al yerno de Rubén Rocha Moya se encuentran la organización de eventos, coordinación logística y presunta recepción de apoyos económicos y materiales para actividades proselitistas.

Hasta el momento, ni Claudia Sheinbaum, ni Morena, ni las personas señaladas en el reportaje han emitido una postura pública sobre los señalamientos difundidos por Pie de Nota.

El reportaje también menciona que actualmente Jorge Antonio Cano ocupa un cargo dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) y refiere investigaciones periodísticas previas relacionadas con presuntas irregularidades administrativas en el ISSSTE.

Asimismo, se menciona que Iván y David Silva Yanome recibieron en diciembre de 2025 un reconocimiento durante los Reed Latino Awards, organizados por la revista Campaigns & Elections, por trabajos relacionados con comunicación política y gubernamental.

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