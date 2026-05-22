Repara JMAS hundimiento en red de alcantarillado sobre Ejército Nacional

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Los trabajos se realizan en la colonia Infonavit Casas Grandes y contemplan la sustitución de tubería sanitaria dañada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez trabaja en la reparación de un hundimiento registrado en la red de alcantarillado sobre la calle Jacinto Benavente y avenida Ejército Nacional, intervención que beneficiará a habitantes de la colonia Infonavit Casas Grandes y a comercios de la zona.

La arquitecta Ileana Baca, del departamento de Alcantarillado, explicó que el hundimiento se originó debido a que la tubería existente concluyó su vida útil, ya que se trataba de infraestructura de concreto con varios años de antigüedad.

“Será reemplazada por tubería de PVC, material de una mayor durabilidad y una vida útil más extensa”, señaló Ileana Baca.

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La funcionaria indicó que actualmente se realizan trabajos de sustitución de la línea sanitaria conectada al colector de la avenida Ejército Nacional.

Como parte de las acciones, la JMAS reemplazará 12 metros de tubería de ocho pulgadas de diámetro de la red de drenaje sanitario utilizando maquinaria especializada como grúa, retroexcavadora, rotomartillo y dompe.

Asimismo, informó que personal del área de bacheo participa en las labores para realizar posteriormente la reposición del pavimento una vez concluidos los trabajos de infraestructura.

La dependencia detalló que las acciones se desarrollan de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Dirección General de Obras Públicas, debido a la existencia de infraestructura cercana al punto del hundimiento.

“Estos trabajos tienen como objetivo prevenir riesgos para automovilistas y peatones, priorizando la seguridad de la ciudadanía”, indicó la representante de la JMAS.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento informó que las labores continuarán de forma permanente para concluir la reparación en el menor tiempo posible y restablecer la circulación vehicular en el sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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