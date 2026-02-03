Impulsa Comisión de Pueblos Indígenas rodeo femenil con enfoque social y cultural

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 7 de marzo en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, en elmarco del Día Internacional de la Mujer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas sostuvo una reunión de trabajo con dependencias municipales y organizaciones civiles para avanzar en la organización de un concurso de rodeo femenil, que se llevará a cabo el 7 de marzo en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

El evento contempla el inicio de actividades desde las 2:00 de la tarde, con la venta de artesanías y comida mexicana a cargo del Centro Municipal de Pueblos Originarios, mientras que las competencias de rodeo comenzarán a partir de las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, las ventas y actividades tendrán un fin social, ya que los recursos recaudados se destinarán en beneficio de mujeres artesanas, grupos originarios que forman parte del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (Cempo) y de una organización protectora de animales de la localidad.

La regidora Mayra Castillo Tapia, coordinadora de la comisión, informó que el evento contará con respaldo institucional de diversas dependencias municipales, a fin de garantizar su correcta realización y fortalecer su impacto social y cultural.

Se detalló que el Instituto Municipal de las Mujeres participará con un stand informativo, mientras que el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez se sumará con una exposición fotográfica. Asimismo, se instalará un módulo de vacunación para mascotas, además del acompañamiento de distintas áreas municipales.

En la reunión estuvieron presentes representantes de Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Vial, Comunicación Social, Regulación Comercial y del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, quienes coordinarán acciones para el desarrollo del evento.

Las organizadoras destacaron que el rodeo contará con la participación de competidoras de alto nivel, incluyendo mujeres de grupos originarios que han sido campeonas mundiales y han representado a México en competencias internacionales, lo que permitirá visibilizar el talento femenil indígena y su aportación al ámbito deportivo y cultural.

