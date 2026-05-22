Reaparece Enrique Inzunza en reunión con Javier Corral en Culiacán

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El senador morenista afirmó que enfrentará las acusaciones que le atribuyen autoridades de Estados Unidos

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente este viernes en una reunión sostenida con el también senador morenista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en el restaurante del Country Club de Culiacán.

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La imagen de ambos legisladores comenzó a circular en redes sociales luego de semanas sin apariciones públicas de Inzunza, quien fue incluido el pasado 29 de abril en un listado difundido por autoridades estadounidenses relacionado con presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.

Desde entonces, el senador sinaloense no había sido visto públicamente ni había acudido a sesiones en la Cámara Alta.

Posteriormente, Javier Corral confirmó el encuentro con su compañero de bancada y aseguró que el legislador se encuentra tranquilo ante las acusaciones.

“Lo veo tranquilo”, declaró Corral.

El exgobernador de Chihuahua sostuvo además que Inzunza mantiene disposición de enfrentar cualquier proceso relacionado con los señalamientos en su contra.

“No se anda escondiendo, ni nada que se le parezca”, afirmó.

Corral indicó que el senador sinaloense le informó que asistirá al próximo periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República.

“Incluso hoy me compartió que asistirá al periodo extraordinario”, expresó.

El legislador chihuahuense agregó que Enrique Inzunza buscará ejercer su defensa jurídica frente a las acusaciones que han surgido desde Estados Unidos.

“Lo veo muy decidido a enfrentar el asunto y hacer valer su defensa”, concluyó.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha informado sobre procedimientos judiciales abiertos en el país contra el senador sinaloense.

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