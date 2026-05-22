Cuestiona Cuauhtémoc Estrada uso de recursos públicos para arena de rodeo en Chihuahua

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El coordinador de Morena en el Congreso local señaló que el estado mantiene rezagos en educación y transporte público.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó la aprobación del fideicomiso impulsado por el Gobierno del Estado para la construcción de una arena de rodeo en la ciudad de Chihuahua, al considerar que existen prioridades más urgentes en materia educativa y de transporte público.

El legislador señaló que el decreto aprobado por diputadas y diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano autoriza recursos públicos sin establecer límites financieros claros para el proyecto.

“El Congreso autorizó un fideicomiso sin establecer un tope financiero”, afirmó Cuauhtémoc Estrada.

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El diputado indicó que, aunque de manera extraoficial se ha mencionado una inversión cercana a los 200 millones de pesos, el decreto no establece montos máximos, lo que permitiría que el gasto aumente considerablemente.

Estrada sostuvo que el principal problema radica en las prioridades presupuestales del Gobierno del Estado, al considerar que persisten rezagos importantes en infraestructura educativa y movilidad urbana.

El coordinador de Morena señaló que en distintos sectores de Chihuahua continúan las dificultades para acceder a espacios en secundaria y preparatoria, obligando a muchas familias a realizar traslados largos debido a la falta de planteles cercanos.

Asimismo, criticó las condiciones actuales del transporte público y consideró incongruente destinar recursos millonarios a una arena de rodeo mientras existen necesidades básicas sin resolver.

“El problema no es el rodeo; el problema es que el dinero público tiene que destinarse primero a resolver las necesidades más urgentes de la población”, expresó.

El legislador aclaró que su postura no representa una crítica hacia las tradiciones ganaderas o las actividades relacionadas con el rodeo, sino hacia la asignación de recursos públicos sin controles presupuestales definidos.

También cuestionó que la mayoría legislativa aprobara el fideicomiso sin establecer mecanismos específicos de control y límites de gasto para el proyecto.

Finalmente, Estrada afirmó que el debate central debe enfocarse en las prioridades sociales reflejadas en el presupuesto estatal y en las necesidades pendientes de la población chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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