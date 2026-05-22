Presentan proyecto de modernización del Distrito 009 del sistema de riego en Juárez

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La segunda etapa de tecnificación contempla una inversión de 60 millones de pesos para rehabilitar más de 500 hectáreas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) participó en la entrega oficial del proyecto ejecutivo de modernización del Distrito 009 del sistema de riego, como parte del convenio entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, informó que esta acción corresponde a la segunda etapa del proyecto de tecnificación del Distrito de Riego 009, ubicado en el Valle de Juárez.

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El funcionario explicó que las obras contemplan el cementado de canales, instalación de multicompuertas, hidrantes y tubería para optimizar el uso del agua en la zona agrícola.

“El agua ahorrada será destinada a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez para agua potable”, señaló Mario Mata Carrasco.

La etapa actual del proyecto considera la rehabilitación de aproximadamente 505 hectáreas, mediante una inversión estimada en 60 millones de pesos.

Mata Carrasco destacó que el aprovechamiento eficiente del agua permitirá ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo para Ciudad Juárez, además de fortalecer las condiciones para atraer nuevas empresas.

Asimismo, indicó que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es mantener coordinación con la Conagua para impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la entidad.

El titular de la JCAS informó que la inversión total del programa de tecnificación superará los mil millones de pesos, recursos destinados también a los distritos de riego 005 en Delicias y 090 en Ojinaga.

“Chihuahua fue el único estado beneficiado con tres distritos de riego dentro del programa nacional de tecnificación”, expresó Mario Mata Carrasco.

En la reunión participaron también representantes técnicos y financieros de la JCAS y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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