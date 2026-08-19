Reclama Trump el Estrecho de Ormuz; control militar no le da soberanía

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Trump difundió un mapa que llama a Ormuz “nuevo territorio de EU”, pero no existe una transferencia jurídica reconocida sobre la estratégica vía marítima.

Washington, D.C. (ADN/Staff) – El presidente Donald Trump elevó la confrontación con Irán al difundir un mapa que identifica al Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”, en momentos en que fuerzas estadounidenses mantienen una amplia presencia militar y un bloqueo relacionado con el conflicto iraní. La declaración, sin embargo, no modifica por sí misma la soberanía ni el régimen jurídico internacional del estrecho.

La expresión fue difundida por Trump después de sostener públicamente que Estados Unidos ejerce un control determinante sobre la navegación en la zona y que el bloqueo contra Irán continúa. La declaración también fue recogida este miércoles por diarios mexicanos, entre ellos El Orbe, que la colocó entre sus principales asuntos internacionales.

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El punto central es la diferencia entre control militar y soberanía territorial. Una potencia puede desplegar fuerzas navales, escoltar embarcaciones, mantener un bloqueo o controlar temporalmente determinadas rutas sin que esas operaciones conviertan automáticamente el espacio intervenido en territorio propio.

El Estrecho de Ormuz se encuentra entre las costas de Irán y Omán y constituye una de las principales rutas internacionales de navegación del planeta. Su régimen reconoce derechos de tránsito para buques que conectan el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, por lo que una modificación permanente de su condición jurídica no puede surgir únicamente de una declaración presidencial estadounidense.

La publicación de Trump tampoco ha estado acompañada hasta ahora de un tratado, reconocimiento internacional, modificación de límites marítimos o acuerdo con Irán y Omán que transfiera soberanía a Washington. Estados Unidos mantiene una posición militar dominante en determinadas zonas, pero eso no significa que jurídicamente sea propietario del estrecho.

La declaración ocurre en medio de una confrontación abierta con Irán y después de que las negociaciones para reducir las hostilidades no produjeran un acuerdo definitivo. Washington ha mantenido operaciones contra infraestructura y capacidades militares iraníes, mientras Teherán conserva herramientas de presión como misiles, drones, minas y fuerzas capaces de amenazar el tránsito marítimo.

La disputa sobre Ormuz tiene consecuencias que van mucho más allá de ambos países. Por esta vía circula una proporción considerable del petróleo y gas exportado por productores del Golfo, por lo que cualquier interrupción prolongada puede impactar precios internacionales de energía, seguros marítimos, fletes, transporte e inflación.

También resulta impreciso interpretar la publicación como una anexión consumada. Para que Estados Unidos pudiera sostener jurídicamente una nueva soberanía tendría que enfrentar, entre otros obstáculos, los derechos de los Estados ribereños y las reglas internacionales aplicables a los estrechos utilizados para navegación internacional.

Irán tampoco posee un derecho ilimitado para cerrar unilateralmente el paso a la navegación internacional. La condición estratégica de Ormuz obliga a distinguir entre la soberanía que ejercen los Estados costeros sobre determinadas aguas y los derechos de tránsito que protegen el movimiento marítimo internacional.

La declaración de Trump representa, por tanto, una pretensión política apoyada en el poder militar estadounidense, pero no un cambio territorial reconocido. La pregunta inmediata será si Washington pretende formalizar esa posición mediante alguna acción diplomática o jurídica, o si el mapa funciona principalmente como una herramienta adicional de presión frente a Teherán.

Con información de Agencias