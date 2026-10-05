Afirma Daniela Álvarez que Juárez no es moneda de cambio

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La dirigente estatal del PAN aseguró que Acción Nacional mantendrá su estrategia territorial pese a decisiones internas de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, afirmó que Ciudad Juárez no es moneda de cambio y aseguró que los recientes movimientos internos de Morena no modificarán la agenda ni la estrategia política de Acción Nacional en Chihuahua.

La dirigente panista sostuvo que los nombramientos realizados por Morena representan “premios de consolación” para perfiles que quedaron fuera de otras posiciones políticas, por lo que consideró que no alteran el trabajo territorial que su partido desarrolla desde hace meses.

“Desde hace muchos meses tenemos una agenda muy robusta, muy completa de trabajo territorial, principalmente en Ciudad Juárez”.

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Álvarez Hernández señaló que Acción Nacional mantiene una ruta enfocada en fortalecer su presencia, estructura y operación política en Ciudad Juárez, municipio al que identificó como una prioridad dentro de la estrategia estatal del partido.

La dirigente estatal reiteró que la estrategia panista en Juárez no dependerá del perfil que encabece a Morena, sino de una disputa política frente a la marca del partido guinda.

“Particularmente en Ciudad Juárez vamos contra una marca, no contra una persona”.

Álvarez también advirtió sobre el riesgo de intromisión de grupos delictivos en procesos electorales y cuestionó la procedencia de recursos utilizados en la promoción política de Andrea Chávez durante los últimos meses.

La presidenta estatal del PAN afirmó que el partido mantendrá especial atención en el origen y uso de recursos durante el proceso electoral, al señalar que ese tema debe vigilarse para evitar irregularidades en la competencia política.

Sus declaraciones se dan después de que Morena designara a Andrea Chávez Treviño como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez, luego de que Cruz Pérez Cuéllar fuera perfilado para encabezar los trabajos estatales de ese movimiento rumbo a 2027.

Álvarez adelantó que el próximo sábado 10 de octubre el PAN realizará un evento estatal en Ciudad Juárez, donde se entregará el nombramiento estatal a Marco Bonilla, como parte de las actividades del partido rumbo al siguiente proceso electoral.

La dirigente panista sostuvo que ese encuentro será también una señal de la prioridad que Ciudad Juárez tiene para Acción Nacional y del trabajo que, dijo, mantendrán en la frontera.

Álvarez Hernández aseguró que el PAN continuará con su agenda territorial en Juárez, independientemente de las definiciones internas de Morena y de los perfiles que participen en la contienda política.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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