Reconoce Cruz Pérez Cuéllar designación de Andrea Chávez en Juárez

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El coordinador estatal de la 4T llamó a fortalecer la unidad de Morena rumbo al proceso político en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, reconoció la designación de Andrea Chávez Treviño como coordinadora de estos trabajos en Ciudad Juárez.

Pérez Cuéllar felicitó a la senadora con licencia por el nombramiento realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, como parte de la reorganización política del movimiento en la entidad.

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El coordinador estatal señaló que esta nueva etapa debe estar marcada por la unidad, la organización territorial y el trabajo en equipo, al considerar que esos elementos serán determinantes para fortalecer la presencia de Morena en Chihuahua.

También reconoció la trayectoria política de Andrea Chávez dentro del movimiento, así como el trabajo que ha desarrollado en los últimos años en el estado y particularmente en Ciudad Juárez.

Pérez Cuéllar afirmó que las y los chihuahuenses enfrentan una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa política en la entidad, bajo el proyecto de la Cuarta Transformación.

El exalcalde juarense subrayó que Ciudad Juárez tendrá un papel fundamental en ese proceso, tanto por su peso político y social como por su relevancia dentro del escenario estatal.

“Tenemos una causa común y una responsabilidad enorme. Es momento de mirar hacia adelante”.

El coordinador estatal sostuvo que el objetivo común será acompañar el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y extender la organización de la Cuarta Transformación a los 67 municipios de Chihuahua.

El pronunciamiento ocurre después de que Morena definiera a Pérez Cuéllar como coordinador estatal y a Chávez Treviño como coordinadora en Ciudad Juárez, en el marco de los trabajos internos rumbo al proceso electoral de 2027.

Pérez Cuéllar llamó a mantener la unidad dentro del movimiento y a construir una agenda común que permita consolidar la estructura política de Morena en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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