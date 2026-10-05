Atiende JMAS daños por lluvias en Pradera de los Oasis y La Presa

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La descentralizada trabaja en afectaciones a la red de alcantarillado y tres hundimientos detectados en La Presa

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento mantiene trabajos de atención en las colonias Pradera de los Oasis y La Presa, donde las lluvias recientes provocaron afectaciones en la red de alcantarillado.

La coordinadora del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ileana Baca, informó que actualmente se trabaja en Pradera de los Oasis, donde se construye una rampa para permitir el acceso de maquinaria especializada a un pozo de visita afectado por un deslave.

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De acuerdo con la funcionaria, el daño generó una aportación de aguas residuales hacia el dique ubicado sobre el bulevar Zaragoza, situación que también impacta a la colonia La Presa.

En La Presa se tienen identificados tres hundimientos que serán atendidos una vez que se elimine la aportación de aguas residuales hacia el dique, como parte de la intervención integral en la zona.

“Esto es a causa de las recientes lluvias, donde el desbordamiento del talud causó una afectación a la línea, aportando agua residual al dique de Zaragoza”.

Baca explicó que el personal de la JMAS trabaja en la identificación del pozo que genera la afectación, para posteriormente realizar las labores de mantenimiento necesarias en la infraestructura dañada.

Una vez concluida esta intervención, la descentralizada revisará pozos de visita que se encuentran sin tapa, con el objetivo de evitar el ingreso de basura, piedras y otros sólidos a la red de alcantarillado.

La dependencia señaló que las lluvias recientes saturaron las líneas de alcantarillado y arrastraron materiales que pueden ocasionar taponamientos, lo que posteriormente puede generar brotes de aguas residuales en distintos sectores.

Para atender la problemática, la JMAS mantiene presencia permanente en Pradera de los Oasis y La Presa, con personal operativo y maquinaria especializada.

Entre el equipo desplegado se encuentran una retroexcavadora, un dompe y una unidad tipo vactor, utilizados para labores de desazolve, acceso a la infraestructura y retiro de materiales acumulados.

Baca indicó que, una vez reparada la aportación de aguas residuales hacia el dique, se podrá avanzar de manera puntual en la atención de los tres hundimientos ubicados en la colonia La Presa.

“Estamos presentes en ambos puntos y trabajando de manera simultánea para atender las afectaciones que dejaron las lluvias”.

La JMAS informó que mantiene el operativo de atención a daños ocasionados por las lluvias en distintos sectores de Ciudad Juárez, con personal y maquinaria desplegados para responder a las afectaciones y brindar atención a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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