Destaca Sheinbaum reducción de 36% en feminicidios y avance de Centros LIBRE

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La presidenta afirmó que su gobierno busca igualdad para las mujeres; Centros LIBRE han dado más de 1.4 millones de servicios

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno busca construir un México con mayor igualdad para niñas, jóvenes y mujeres, a través de políticas públicas orientadas a la protección, autonomía, empoderamiento y acceso a derechos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó los avances de la Secretaría de las Mujeres, entre ellos la operación de mil un Centros LIBRE para las Mujeres, que han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 usuarias en el país.

“Lo que buscamos: igualdad, las mujeres no somos más, pero tampoco queremos seguir siendo menos”.

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Sheinbaum Pardo sostuvo que llegar a la Presidencia como primera mujer en el país tiene un significado colectivo, vinculado a la lucha histórica de las mujeres en México y en el mundo, por lo que señaló que su administración busca ampliar espacios de participación, reconocimiento y bienestar.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, informó que los Centros LIBRE tienen presencia en las 32 entidades del país y cobertura en el 40 por ciento de los municipios, donde ofrecen servicios gratuitos de asesoría jurídica, apoyo psicoemocional, prevención de violencias, formación para la autonomía económica y fortalecimiento de redes comunitarias.

La Red Nacional de Tejedoras de la Patria cuenta con 197 mil 446 mujeres, quienes han distribuido 27 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, documento que también fue traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

La dependencia informó que la Línea de las Mujeres, disponible en el 079 opción 1, ha recibido principalmente llamadas relacionadas con solicitudes de atención por algún tipo de violencia. De estas, 33 por ciento fueron identificadas como violencia crítica con riesgo feminicida, mientras que 17 por ciento correspondió a orientación e información.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que el feminicidio registra una reducción histórica del 36 por ciento en el promedio diario, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad y de las acciones preventivas impulsadas por la Línea 079.

El gobierno federal también informó que programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a 10 millones de mujeres, además de apoyos en educación, vivienda, salud, campo, alimentación y créditos productivos.

En materia educativa, se reportó que las mujeres representan el 52.2 por ciento de la matrícula en educación media superior y el 54.3 por ciento en nivel superior, mientras que distintos programas de becas concentran una participación mayoritaria de niñas, jóvenes y estudiantes mujeres.

En salud, se han realizado un millón 359 mil mastografías, con 65 por ciento de los casos detectados en etapas tempranas, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de las Mujeres.

La administración federal también dio a conocer un acuerdo con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender violencias contra las mujeres en espacios digitales. Como parte de esa estrategia, TikTok incorporó la Línea de las Mujeres 079, opción 1, como recurso de apoyo al buscar términos relacionados con violencia de género.

Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo al concluir su gobierno es dejar un país con mayores condiciones de igualdad, donde las mujeres cuenten con apoyo institucional, acceso a derechos, autonomía y redes de protección.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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