Maru en la encrucijada…

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“…En Chihuahua la discusión no es quien, sino cómo…”, nos espeta sonriente el influyente personaje, cercano sin duda a los más altos círculos de poder en el Altiplano, “…La alternancia está definida, solo se trabaja en las modalidades para su implementación, que nadie se llame a sorpresa…”

“…Las bases de los acuerdos fueron concluidas con antelación, y de hecho, si algo sorprendió a los altos círculos, fue la premura y predisposición de la actual mandataria para rendir la plaza, a cambio de asegurarse la debida tranquilidad en su dorado retiro…”, una ligera señal al experimentado barman nos asegura de inmediato una generosa ración adicional del exquisito Tequila Dos Armadillos Sterling Silver, Edición Especial, Extra Añejo, 100% de Agave Azul.

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“…No es para menos, gruesos expedientes de averiguaciones previas de años anteriores aguardan pacientes su debido proceso, al parecer indiferentes al creciente terror que inspiran a su principal destinataria…”

“…La influencia duartista siempre estuvo presente, y no entendió el cambio de los tiempos; el encubrimiento y la complicidad terminaron por acabarla, pero sus trapacerías tampoco fueron un tema menor…”

“…Cómo pensó que podrían pasar desapercibidas sus largas vacaciones en Europa, simulando intensas giras de promoción económica, mientras se desentendía de los graves problemas de su entidad, y delegaba irresponsablemente delicadas decisiones de gobierno en figuras panistas de oropel, como Ernesto Cordero, Diódoro Carrasco y Roberto Gil Zuarth…?

“…Estos astutos políticos desempleados solo se aprovecharon de su ingenuidad, haciéndole creer que tenía “madera” presidencial, mientras saqueaban las raquíticas finanzas del estado, con contratos millonarios y jugosos negocios para su propio beneficio…”

“…Algo muy similar por cierto a la experiencia vivida por su mentor y patrocinador César Duarte, que también fue engañado con idéntica estrategia por Emilio Gamboa, a cambio de saqueos millonarios, con un genial “cultivo yucateco”, que lo anunciaba como un sagaz político que pronto sería entronizado como Secretario de Gobernación, luego como Presidente del PRI y después como Presidente de la República, las carcajadas de Gamboa aún siguen retumbando…”

“…Como no recordar la divertida anécdota que se cuenta del exgobernador de Morelos Lauro Ortega, cuando gravemente enfermo en el hospital, escuchaba sorprendido e incrédulo los cándidos relatos de su hija Ana Laura, entonces candidata a la alcaldía de Cuernavaca, quien con entusiasmo le contaba que los altos mandos nacionales del PRI, encabezados por Roque Villanueva, se habían acuartelado en lujosas residencias de la ciudad de la primavera, desde donde dirigían a un alto costo, la campaña de la ingenua hija, que desde luego perdió…”

“…Se cuenta que Don Lauro sufrió desde entonces una aguda apoplejía que se llevó hasta la tumba…”

¿Signos de los tiempos…?

Sergio Armendáriz Comunicador en Radio, TV, Prensa Escrita y Portales Electrónicos. Académico Universitario. Funcionario Educativo. Miembro Consultivo en OSC. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.