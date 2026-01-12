Interviene Limpia el Viaducto Mártires de 1968 y llama a vecinos a mantenerlo limpio

Publicidad - LB2 -

Retiran llantas, escombro y tiliches como parte de la Cruzada del Cambio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, realizó una intervención integral en el Viaducto Mártires de 1968, 2 de Octubre no se Olvida, anteriormente conocido como Viaducto Díaz Ordaz, como parte de las acciones permanentes de la Cruzada del Cambio.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que la jornada contempló la limpieza de extremo a extremo, con trabajos de corte de hierba, retiro de llantas, tiliches y escombro, así como la remoción de tierra de arrastre, principalmente en el tramo final que conecta con el cauce del río Bravo.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el funcionario, esta fue la primera intervención intensiva del año en dicha vialidad, donde por meses se había dificultado el retiro de tierra acumulada debido a la presencia constante de agua, lo que requería maquinaria y trabajo especializado.

“Lamentablemente vemos que mucha de la basura corresponde a vecinos colindantes; por ello insistimos en la importancia de que nos ayuden a mantener el espacio limpio”, señaló.

Durante la jornada, las cuadrillas retiraron grandes volúmenes de residuos, predominando llantas, tiliches y escombro, además de basura doméstica arrojada de manera irregular tanto en los taludes laterales como debajo de los puentes.

Solís Kanahan explicó que el problema adquiere mayor relevancia debido a que el viaducto funciona de manera natural como desfogue de aguas pluviales, por lo que la acumulación de residuos representa un riesgo durante lluvias, al arrastrarse los desechos hasta el río Bravo.

El director de Limpia exhortó a las y los habitantes de la zona a manejar adecuadamente sus residuos y evitar arrojar basura en espacios públicos, al subrayar que el mantenimiento de estas vialidades requiere corresponsabilidad ciudadana.

Finalmente, informó que los trabajos continuarán en los próximos días, en atención a la instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, y recordó que esta vialidad recibe tres intervenciones intensivas al año, además de recorridos permanentes de supervisión desde la primera administración municipal actual.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.