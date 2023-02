Muere Proteo en Turquía, el perro rescatista de la Sedena

Publicidad - LB3 -

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión”, expresó la Sedena en sus redes sociales.



Ciudad de México (ADN/Staff) –La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales de la dependencia, aunque no se aclararon las causas de su fallecimiento. “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero, el can: Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana, en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, indicó el comunicado.

A través de un video compartido en el TikTok de la Sedena, el soldado Villeda, compañero de Proteo, lamentó la muerte del can y aseguró que se siente muy orgulloso de él.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando”, afirmó.

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para despedir a Proteo, lamentando lo ocurrido. “Lamento el sensible deceso de Proteo , integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía . Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo”, indicó el funcionario.

Ha destacado que también por medio de redes sociales algunos usuarios han pedido explicaciones de los motivos de la muerte del can, pues su labor fue importante para el país; además, algunos han manifestado su preocupación porque haya sido por alguna cuestión de enfermedad.

Lamento el sensible deceso de Proteo , integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía . Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo. pic.twitter.com/3uvaRTrCqy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2023

La profundas relaciones entre Turquía y México son poco conocidas. Sin embargo, Turquía siempre ha estado al frente de los desastres en México, siendo el primer país en aportar ayuda en los terremotos entre 2018 y 2019.

‘Proteo’ viajó a Turquía junto con sus compañeros de la Sedena “Territorio”, “Simba”, “Barato”, “Balanceo”, “Bureta”, “Biósfera”, “Tardío”, “Kiara” y “Teología”, pertenecientes al cuerpo de perros rescatistas militares.

“Balam”, “Orly”, “Rex”, “July” y “Ecko” son otros perros rescatistas mexicanos que han viajado a Turquía para participar en las tareas de rescate.

Parte de estos perros pertenecen al equipo de la Cruz Roja Mexicana de Puebla y Querétaro, así como de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).

