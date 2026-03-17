Acude Sergio Mayer a la Cámara de Diputados tras salir de reality show

Publicidad - LB2 -

El legislador con licencia reaparece en San Lázaro mientras su suplente denuncia cierre de oficina.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado con licencia Sergio Mayer acudió este viernes a la Cámara de Diputados, luego de su participación en el reality show “La Casa de los Famosos”, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su reincorporación a las actividades legislativas.

La presencia del legislador fue documentada a través de imágenes difundidas en redes sociales, días después de que él mismo adelantara en entrevistas su intención de regresar a ocupar su curul en San Lázaro.

- Publicidad - HP1

Mayer permaneció aproximadamente 20 días dentro del programa televisivo, periodo durante el cual solicitó licencia a su cargo como diputado federal, lo que generó críticas en el ámbito político y mediático.

En paralelo, su suplente, Luis Morales Flores, publicó en redes sociales una imagen de su oficina cerrada dentro del recinto legislativo, lo que interpretó como el fin de su encargo temporal.

“Pues ya me cerraron mi oficina, un honor como siempre”, escribió el suplente en una publicación que posteriormente fue eliminada.

Hasta el momento, ni la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ni el propio Sergio Mayer han confirmado formalmente su reincorporación, lo que mantiene incertidumbre sobre su estatus legislativo.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidarios de Mayer, tras solicitar licencia para participar en el reality show, decisión que también generó cuestionamientos dentro del partido.

El caso ha reavivado el debate sobre la participación de legisladores en actividades ajenas a su función pública, así como sobre los mecanismos de licencia y sustitución dentro del Congreso de la Unión.

Con información de Proceso