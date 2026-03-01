Expresa México preocupación por escalada en Medio Oriente

Publicidad - LB2 -

SRE exhorta a evitar uso de la fuerza y advierte riesgos humanitarios y de estabilidad global

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México manifestó su “profunda preocupación” por los acontecimientos recientes en Medio Oriente y exhortó a las partes involucradas a privilegiar la vía diplomática para evitar una mayor escalada del conflicto.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a abstenerse del uso de la fuerza y advirtió que la confrontación podría tener graves consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global.

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto”.

La Cancillería reiteró que México mantiene una postura histórica en favor del respeto al derecho internacional y de la solución pacífica de controversias, conforme a los principios establecidos en la Constitución.

El posicionamiento se da en el contexto de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha dejado centenares de víctimas y ha elevado la tensión en la región.

En el ámbito consular, la SRE informó que las embajadas mexicanas en Medio Oriente permanecen atentas a la situación y mantienen contacto con connacionales que residen o transitan en la zona, con el fin de brindar asistencia en caso necesario.

México subrayó la importancia del diálogo y la negociación como mecanismos fundamentales para preservar la paz y la estabilidad internacional ante un escenario de creciente incertidumbre.