Lanza Bruce Springsteen canción contra Trump y operativos del ICE en Minneapolis

El músico dedica “Streets of Minneapolis” a migrantes y a víctimas mortales durante acciones federales.

Washington, D.C. (ADN/Arturo Hernández) – El músico estadounidense Bruce Springsteen volvió a posicionarse de forma abierta contra el presidente Donald Trump y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al lanzar de manera sorpresiva la canción “Streets of Minneapolis”, una pieza con fuerte carga política y social en la que critica la persecución de migrantes y el uso de la fuerza federal.

De acuerdo con lo expresado por el propio artista en sus redes sociales, la canción fue escrita, grabada y publicada en cuestión de días, como una reacción directa a los hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Minneapolis, durante operativos federales que derivaron en la muerte de dos personas.

“Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió Springsteen al anunciar el lanzamiento.

En la composición, el llamado Boss describe a Minneapolis como una ciudad que resiste entre el “fuego y el hielo”, y retrata la presencia de fuerzas federales como una ocupación violenta, al tiempo que presenta a la comunidad local como un símbolo de resistencia civil y justicia social.

La letra alude directamente al presidente Trump, a quien señala como responsable de imponer una política de fuerza a través de agencias federales, y cuestiona la narrativa oficial de “cumplimiento de la ley”, contrastándola con escenas de represión, violencia y muertes en las calles.

El tema también incorpora una crítica explícita al ICE, acusándolo de vulnerar derechos civiles y de actuar de manera discriminatoria contra personas migrantes y comunidades racializadas, particularmente afroamericanas y latinas.

Con este lanzamiento, Bruce Springsteen se suma nuevamente a la lista de artistas que confrontan abiertamente al actual gobierno estadounidense, utilizando la música como herramienta de denuncia política, memoria colectiva y respaldo a las comunidades afectadas por las políticas migratorias y de seguridad federal.

La canción refuerza el papel del músico como una de las voces culturales más influyentes en la crítica al trumpismo, en un contexto de creciente polarización política y social en Estados Unidos.

