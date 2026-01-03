Denuncia Venezuela ataque militar de Estados Unidos. Maduro capturado asegura Trump.

Publicidad - LB2 -

El gobierno de Nicolás Maduro acusó bombardeos en Caracas y estados costeros, activó defensa nacional y llamó a la movilización popular.

Caracas, Venezuela (ADN/Staff) – El gobierno de Venezuela denunció la madrugada de este sábado una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano, al reportar ataques con drones y bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, lo que derivó en la declaratoria de estado de conmoción exterior en todo el país.

De acuerdo con información oficial, las acciones militares incluyeron ataques al Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna, la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, así como bombardeos en Higuerote y Charallave, mientras que en amplias zonas del sur de la capital se registraron cortes de energía eléctrica. Durante varias horas se escucharon detonaciones y sobrevuelos de aeronaves, además de la activación de sistemas de defensa antiaérea.

El canciller venezolano, Yván Gil, difundió un comunicado en el que el gobierno bolivariano calificó los hechos como una “gravísima agresión militar” y una violación flagrante de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen el respeto a la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza.

En el pronunciamiento oficial, Venezuela acusó que el objetivo del ataque es apoderarse de recursos estratégicos, particularmente petróleo y minerales, y advirtió que no cederá ante presiones militares externas. El gobierno llamó a la población a movilizarse y anunció el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en coordinación con cuerpos policiales.

Como parte de la respuesta, el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de los planes de defensa integral, así como el despliegue de comandos de defensa en todos los estados y municipios. El gobierno afirmó que se reserva el derecho a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU.

Asimismo, Venezuela informó que presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como ante organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados, para exigir la condena internacional de las acciones estadounidenses.

El anuncio se dio en un contexto de alta tensión regional, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump afirmara públicamente que Nicolás Maduro habría sido capturado y sacado del país tras una operación militar, versión que hasta el momento no ha sido confirmada de manera independiente y que el gobierno venezolano ha exigido aclarar.

La situación en Venezuela permanece en desarrollo, con alerta máxima en todo el territorio nacional y llamados del gobierno a la solidaridad internacional frente a lo que calificó como una agresión sin precedentes contra la soberanía del país sudamericano.

Con información de agencias internacionales

