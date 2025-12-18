Toman protesta nuevas juezas ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Congreso local avaló los nombramientos tras renuncias y declinaciones en el Distrito Judicial Morelos

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – Las y los diputados de la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el dictamen mediante el cual se otorgó el nombramiento a dos nuevas juezas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), como parte del proceso de sustitución derivado de una renuncia y una declinación en el Distrito Judicial Morelos.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la diputada Edna Xóchitl Contreras, integrante de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, órgano encargado de analizar y validar el procedimiento conforme a la normatividad vigente.

Durante la sesión, Ana Margarita Pérez Cárdenas y Ana Patricia Portillo García rindieron protesta de Ley ante las y los legisladores, formalizando así su incorporación al Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En el primer caso, el Congreso concedió la renuncia de María Cristina del Rosario Berjes como Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, y se llamó a Ana Margarita Pérez Cárdenas para ocupar el cargo correspondiente. De igual forma, se reconoció la declinación de José Carlos González Reyes como Juez Penal de Primera Instancia, designándose en su lugar a Ana Patricia Portillo García.

Las renuncias y declinaciones fueron notificadas oficialmente al Poder Legislativo por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, mediante los oficios SEOAJ 257/2025 y SEOAJ 340/2025, tras el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Asimismo, se informó que el Instituto Estatal Electoral notificó al Congreso el orden de prelación derivado de la votación obtenida por las personas participantes en dicho proceso, considerando a quienes alcanzaron las mayores votaciones, con independencia de género.

Finalmente, se precisó que las juezas designadas desempeñarán sus funciones por el periodo restante del encargo sustituido, conforme a lo establecido en la legislación aplicable del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

