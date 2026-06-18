Acusa Rossana Díaz uso indebido de su firma en procedimiento contra Adriana Terrazas

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La diputada independiente señaló que su rúbrica fue utilizada sin autorización en trámites promovidos ante el Instituto Estatal Electoral

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La diputada independiente Rossana Díaz Reyes denunció que el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, utilizó de manera indebida una firma atribuida a ella para promover acciones ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) relacionadas con el caso de la ex diputada Adriana Terrazas Porras.

La legisladora afirmó que los hechos ocurrieron cuando aún formaba parte del grupo parlamentario de Morena, en el contexto de los procedimientos impulsados contra Terrazas, quien fue expulsada del partido tras ser señalada por presuntamente favorecer a las bancadas del PAN y PRI durante su gestión al frente del Poder Legislativo.

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Según la versión de Díaz Reyes, la documentación presentada ante el organismo electoral contenía una firma que no fue autorizada por ella para la realización de dichos trámites.

La diputada explicó que inicialmente se promovió una denuncia mediante el uso de una firma electrónica y que posteriormente el Instituto Estatal Electoral solicitó la presentación de una firma autógrafa al detectar inconsistencias en el expediente.

“Fue un día después de Navidad que me hicieron venir aquí a Chihuahua para acudir ante el IEE y presentar esa denuncia. Entonces el coordinador me dijo: ‘No es nada, ya quedó todo arreglado’”.

Díaz Reyes señaló que, tras revisar el caso con su equipo jurídico, decidió conservar la información relacionada con el procedimiento mientras se esclarecían los hechos.

“De todas maneras mis abogados dijeron: ‘Vamos a guardar esto para sacarlo después’. Le dimos el beneficio de la duda”.

La legisladora sostuvo que la firma autógrafa también habría sido reproducida para dar continuidad al trámite ante la autoridad electoral, situación que ahora forma parte de los señalamientos que realiza públicamente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una postura oficial por parte de Cuauhtémoc Estrada respecto a las acusaciones formuladas por la diputada independiente, ni sobre posibles acciones legales derivadas de estos señalamientos.

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