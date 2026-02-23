Movil - LB1A -
febrero 23, 2026 | 11:05
Confirma Sedena muerte de 25 militares en operativo contra líder del CJNG

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
También fallecieron 30 presuntos integrantes del grupo criminal durante el enfrentamiento en Jalisco

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que 25 elementos del Ejército mexicano murieron durante el operativo realizado en Tepalpa, Jalisco, contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mando militar se mostró visiblemente conmovido al recordar a los efectivos caídos y reconoció la labor de las fuerzas armadas que participaron en la acción táctica, considerada una de las más relevantes en la estrategia federal contra el crimen organizado.

El general Trevilla destacó que, pese a las pérdidas humanas, la operación representó el cumplimiento de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas y una demostración de la capacidad operativa del Estado mexicano.

“Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y que lo que se demostró fue la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”, expresó.

De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento dejó también 30 personas fallecidas del lado del CJNG, quienes formaban parte del círculo de seguridad que resguardaba al líder criminal al momento de la intervención federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que las bajas del grupo delictivo se registraron durante los enfrentamientos directos con fuerzas federales, en una operación coordinada entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades civiles.

El saldo total del operativo refleja la magnitud del despliegue y la intensidad del enfrentamiento, en un contexto de alta confrontación entre el Estado mexicano y una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

