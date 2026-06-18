Aprueba comisión dictamen base para avanzar en reforma electoral de Chihuahua

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El documento integra coincidencias entre iniciativas presentadas por distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el sentido positivo de un dictamen base que reúne los puntos de coincidencia identificados en diversas iniciativas de reforma a la Ley Electoral de Chihuahua promovidas por las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

La sesión fue encabezada por el presidente de la comisión, Guillermo Ramírez Gutiérrez, y tuvo como objetivo analizar el avance de los trabajos legislativos relacionados con la actualización del marco electoral estatal.

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El documento fue presentado por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, quien explicó que la propuesta concentra los aspectos en los que existe consenso entre las distintas iniciativas registradas ante el Congreso.

Tras la exposición del proyecto, las y los integrantes de la comisión aprobaron el sentido positivo del dictamen por mayoría de votos, con siete sufragios a favor y dos abstenciones.

Las abstenciones correspondieron a la diputada Jael Argüelles Díaz y al diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ambos integrantes de la bancada de Morena, quienes señalaron que la propuesta no les fue circulada con anticipación para su revisión.

“Las abstenciones obedecieron a que la propuesta no fue circulada previamente para su análisis”.

Durante la reunión también se acordó convocar a una nueva sesión para este viernes a las 13:00 horas, con el propósito de continuar el estudio de las 36 iniciativas de reforma a la Ley Electoral que han sido presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

El proceso legislativo busca construir un proyecto integral a partir de las propuestas impulsadas por las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, mediante la identificación de coincidencias y temas susceptibles de consenso.

En la sesión participaron los diputados Jorge Soto Prieto, Alfredo Chávez Madrid, Guillermo Ramírez Gutiérrez, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Francisco Sánchez Villegas y Octavio Borunda Quevedo, así como las diputadas Joceline Vega Vargas, América Aguilar Gil y Jael Argüelles Díaz.

Además, estuvieron presentes la diputada Irlanda Márquez Nolasco y los diputados Óscar Avitia Arrellanes y Roberto Medina Aguirre, quienes dieron seguimiento a los trabajos relacionados con la reforma electoral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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