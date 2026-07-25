Reconoce Memo Ramírez reapertura gradual de frontera para ganado mexicano

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El legislador llamó a reforzar medidas sanitarias para proteger el prestigio de la ganadería chihuahuense.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Guillermo “Memo” Ramírez reconoció el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la reapertura gradual de la frontera para el ingreso de ganado mexicano, al considerar que representa una señal de confianza en la coordinación bilateral en materia de sanidad animal.

El presidente del Congreso del Estado señaló que la decisión refleja el trabajo conjunto que México y Estados Unidos han construido durante años para atender retos comunes del sector pecuario.

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Ramírez indicó que la reapertura también compromete a Chihuahua a mantener altos estándares sanitarios, especialmente ante riesgos como el gusano barrenador y otras enfermedades que pueden afectar la movilización de ganado.

“Esta acción demuestra la voluntad de ambos países de mantener una relación de cooperación basada en la confianza y la responsabilidad compartida”.

El legislador sostuvo que, ante este nuevo escenario, corresponde a las autoridades y productores responder con responsabilidad, mediante el fortalecimiento de medidas preventivas y sanitarias en el estado.

Ramírez destacó que Chihuahua es referente nacional e internacional por la calidad de su ganado y por los controles sanitarios aplicados históricamente por sus productores, por lo que llamó a no bajar la guardia durante las próximas semanas.

El diputado reiteró que será indispensable mantener y reforzar los cercos sanitarios, el monitoreo permanente y la coordinación entre autoridades, asociaciones ganaderas y productores.

De acuerdo con el legislador, estas acciones permitirán consolidar la reapertura fronteriza y brindar certidumbre a miles de familias chihuahuenses que dependen directa o indirectamente de la actividad pecuaria.

“La ganadería es una de las principales fortalezas económicas de Chihuahua. Hoy más que nunca debemos privilegiar la unidad, la prevención y el trabajo coordinado para proteger al sector”.

Ramírez afirmó que la reapertura gradual representa una oportunidad para el sector ganadero estatal, siempre que se mantenga la vigilancia sanitaria y el trabajo conjunto que ha permitido a Chihuahua conservar su reconocimiento en los mercados nacionales e internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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