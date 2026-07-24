Entrega Memo Ramírez pavimentación en colonia Bella Vista de Matamoros

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La obra de concreto hidráulico en la calle Ocampo fue gestionada ante Gobierno del Estado y supera los 4 millones de pesos.

Matamoros, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PRI por el Distrito 21 y presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, participó en la entrega de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ocampo, en la colonia Bella Vista del municipio de Matamoros.

La obra fue gestionada por el legislador ante el Gobierno del Estado y representa una mejora directa para las familias del sector, al atender una de las necesidades de infraestructura vial planteadas por la comunidad.

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Ramírez recordó que el banderazo de arranque se realizó el pasado 11 de mayo y que, poco más de dos meses después, la pavimentación fue concluida y entregada a la ciudadanía.

El proyecto contó con una inversión superior a los 4 millones de pesos, destinada a la construcción de una vialidad de concreto hidráulico para mejorar la movilidad y seguridad de quienes transitan por la colonia Bella Vista.

El legislador destacó que la obra fue posible mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y el Gobierno Municipal de Matamoros.

También reconoció la colaboración del alcalde Jesús Enrique “Churrique” Peña Vázquez y agradeció el respaldo estatal para concretar la gestión en beneficio de las familias del municipio.

“Regresar a inaugurar una obra que hace unas semanas iniciamos es cumplir con la palabra. Lo importante es que las familias ya cuentan con una vialidad digna y segura”.

Durante la gira de trabajo, Ramírez también participó en el arranque de la pavimentación de las calles Margarita y Magnolia, proyecto impulsado por el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal de Matamoros.

En esta segunda obra interviene la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación de Desarrollo Municipal, encabezada por Jorge Armando Puentes, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana en el sur del estado.

El diputado reiteró su compromiso de seguir gestionando obras que impulsen el desarrollo de Matamoros y de los municipios del Distrito 21, mediante proyectos que respondan a necesidades directas de las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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