Demandan a Erik Adams, alcalde de Nueva York por asalto sexual en 1993

El expediente de tres páginas no contiene detalles de la presunta agresión, pero nombra a Adams, la oficina de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York y la Asociación de Guardianes del Departamento de Policía de Nueva York como acusados.

«La demandante fue agredida sexualmente por el acusado Eric Adams en Nueva York, Nueva York, en 1993, mientras ambos trabajaban para la ciudad de Nueva York», se lee en la citación.

La presentación busca un juicio y 5 millones de dólares en compensación. Fue presentado ante la Corte Suprema estatal en Manhattan. El abogado de la mujer no respondió de inmediato una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el jueves.

En declaraciones a los periodistas el jueves, Adams negó haber agredido sexualmente a nadie y dijo que no recordaba haber conocido a la mujer.

“Eso no sucedió en absoluto. No recuerdo haber conocido nunca a esta persona y nunca haría daño a nadie de esa magnitud. No sucedió”, dijo Adams, según un video publicado por un periodista en X, antes Twitter. «No sucedió, y eso no es lo que soy y no es lo que he sido en mi vida profesional y, ya sabes, es algo que nunca sucedió».

Adams, demócrata, fue un agente de policía de la ciudad de Nueva York que ascendió al rango de capitán antes de entrar en la política. Fungió como senador estatal y presidente del distrito de Brooklyn antes de convertirse en alcalde.

La citación se presentó bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley especial de Nueva York que creó una suspensión de un año del plazo habitual para demandar por una presunta agresión sexual. La demanda contra Adams se presentó justo antes de que cerrara el plazo para presentar casos conforme a la ley después del Día de Acción de Gracias.

La ley allanó el camino para una ola de demandas contra hombres famosos acusados de conducta sexual inapropiada, y una serie de casos se presentaron en las últimas semanas antes de que expirara. Durante el año pasado, la ley dio lugar a más de 2.500 demandas, incluidos casos contra el expresidente Donald Trump, el magnate del hip hop Sean “Diddy” Combs y el comediante y actor Russell Brand.

La presentación coincide con una investigación del FBI sobre la campaña de Adams en 2021 que llevó a los agentes a confiscar sus teléfonos y allanar la casa de su principal recaudador de fondos de campaña.

Los periódicos The New York Times y New York Post han informado que parte de la investigación implica examinar si Adams intentó de manera inapropiada ayudar al gobierno de Turquía a obtener la aprobación de la ciudad para abrir un rascacielos de 35 pisos que alberga instalaciones diplomáticas en 2021, a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad contra incendios de la torre.

Adams ha eludido las preguntas sobre la investigación del FBI, pero ha sostenido que no hizo nada incorrecto.