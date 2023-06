Congresistas chocan con administración Biden sobre relaciones con América Latina

Publicidad - LB2 -

La subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EEUU celebró una audiencia para analizar el presupuesto solicitado por la administración Biden para adelantar esfuerzos de política exterior en América Latina.

Funcionarios del Departamento de Estado de EEUU se presentaron este miércoles en una audiencia de la subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes para defender la política que ha asumido la administración hacia América Latina, que según la bancada republicana ha “ignorado” a los aliados en la región.“Es mi opinión que el presidente Joe Biden ha aprovechado todas las oportunidades para ignorar a nuestros aliados en América Latina», dijo la congresista María Elvira Salazar, quien presidió la audiencia.

Salazar citó como ejemplos la falta de un tratado de libre comercio con países como Ecuador y Uruguay “pese a su récord democrático”, lo que, según dijo, “llevó a que ambos países tomaran negocios con China”.

El comercio chino con América Latina creció de solo 12.000 millones de dólares en el año 2000 a más de 430.000 millones de dólares en 2021, según cifras oficiales.

Durante la audiencia, que tenía como fin discutir el presupuesto solicitado por el presidente Joe Biden para adelantar esfuerzos de política exterior en América Latina, el subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, defendió el acercamiento de EEUU como uno que busca “una región segura, de clase media y democrática, en contraste con el enfoque transaccional de nuestros competidores estratégicos”.

“La competencia entre las principales potencias del Hemisferio Occidental afecta directamente la prosperidad y la seguridad de EEUU, aunque la República Popular China se ha convertido en el principal socio comercial de las cuatro economías más grandes de América del Sur, EEUU sigue siendo, por mucho, la más grande fuente de inversión y remesas en la región”, apuntó Nichols.

El congresista Keith Self, por su parte, aseguró que lo testificado por Nichols “no es suficiente” para asumir la presencia de China en América Latina y cuestionó la posibilidad del presupuesto para contrarrestar dicha presencia.

Defienden asignación de fondos para atender migración

Entre los fondos solicitados al Congreso por la administración Biden se encuentran 979 millones de dólares para “implementar una estrategia estadounidense que atienda las raíces de la migración irregular”, así como 184 millones de dólares para programas que “avancen” la creación de vías legales de migración en países de tránsito.

Además, propone 370 millones de dólares para fomentar una resiliencia climática que proteja el Amazonas y avance soluciones de energía renovable.

Marcela Escobari, administradora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), abundó en que la propuesta de presupuesto “nos permite continuar siendo buenos socios en nuestro interés compartido, buenos vecinos y buenos administradores de los dólares de los contribuyentes”.

Entre los esfuerzos que reciben financiamiento estadounidense para regular la migración en la región, se detallaron la “creación de oportunidades económicas”, la ampliación de programas de visas de trabajo y el apoyo a países como Colombia y Ecuador en la implementación de programas de protección temporal para venezolanos.

El presupuesto, además, incluye 535 millones de dólares para financiar esfuerzos de derechos humanos, estado de derecho y programas de democracia.

El congresista Joaquín Castro se opuso a la visión de Salazar y aseguró que “esta solicitud de presupuesto muestra que la administración Biden está priorizando nuestro compromiso con el hemisferio occidental”, específicamente al adjudicar fondos para la lucha contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular.

Todd Robinson, subsecretario de asuntos internacionales de narcóticos en el Departamento de Estado, apuntó que su oficina es responsable de unos 536,6 millones de dólares en fondos para el hemisferio occidental, que tiene el “detener el flujo de fentanilo” como un “prioridad máxima”.

Mientras, Julieta Valls Noyes, subsecretaria de la oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado, abundó en que el problema de movimiento en la región es uno “complejo” que requiere financiamiento para brindar “asistencia humanitaria”.

Republicanos aseguran existe “colaboración selectiva”

Durante la audiencia, Salazar criticó las relaciones que la administración Biden ha establecido con diferentes presidentes de la región. Por ejemplo, con el presidente Gustavo Petro, de Colombia, a quien llamó un “socialista”, y con Alberto Fernández en Argentina “cuya vicepresidenta es una de las políticas más corruptas de Sudamérica”, dijo la congresista.

“Sorprendentemente, esta administración ha negado ese gesto de bienvenida a los presidentes conservadores desde que ingresó a la Casa Blanca”, agregó Salazar, señalando que se ha “dejado a un lado” a presidentes como el de Guatemala, República Dominicana o El Salvador.

Warren Davidson, congresista republicano, coincidió con Salazar que esto demostraba un “esfuerzo selectivo” de colaboración en la región y un “pase gratis” de la administración para gobiernos como el de Nicaragua o Venezuela.

“No hay absolutamente ninguna aplicación selectiva. Nuestro enfoque es apoyar la democracia, el crecimiento liderado por el sector privado y las oportunidades para la clase media en todo el hemisferio”, respondió Nichols.

Tensiones por revocación de visa a ex embajador

La salida de Armando Benedetti el viernes pasado como embajador de Colombia ante Venezuela, y la revocación de su visa a EEUU, fueron el primer punto de cuestionamiento de Salazar a Nichols.

La congresista preguntó al subsecretario de Estado si alguien del gobierno de EEUU “recibió una llamada de la administración de Petro para cancelar la visa del ex embajador Armando Benedetti”, a lo que este respondió que: “no tengo conocimiento de que ninguna persona en nuestra administración haya recibido tal llamada… Me temo que no puedo discutir los casos individuales de visa”.

Salazar resaltó que Benedetti ha dicho que puede traernos información” sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Petro y pidió a Nichols decir si le daría la visa para hacerlo.

El funcionario respondió que “no tengo la autoridad para emitir visas… sugiero que el exembajador use su ya demostrada habilidad para hablar con los medios, para usar Twitter y para hablar con las autoridades colombianas para contar su historia”.